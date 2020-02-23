Овечкин и Шестеркин признаны второй и третьей звездами игрового дня в НХЛ

ТАСС, 23 февраля. Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин и голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин признаны второй и третьей звездами игрового дня соответственно в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В субботу "Вашингтон" в гостях проиграл "Нью-Джерси" со счетом 2:3. Овечкин забросил вторую шайбу команды и стал восьмым игроком в истории НХЛ, кому покорился рубеж в 700 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах. До него эту отметку преодолели Уэйн Гретцки (894 гола), Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731), Фил Эспозито (717) и Майк Гартнер (708).