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НХЛ

Овечкин и Шестеркин признаны второй и третьей звездами игрового дня в НХЛ

Первой звездой стал водитель ледозаливочной машины Дэвид Эйрс, вставший в ворота "Каролины" во время матча против "Торонто"
Александр Овечкин Patrick McDermott/NHLI Pool Photo via AP
Описание
Александр Овечкин
© Patrick McDermott/NHLI Pool Photo via AP

ТАСС, 23 февраля. Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин и голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин признаны второй и третьей звездами игрового дня соответственно в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В субботу "Вашингтон" в гостях проиграл "Нью-Джерси" со счетом 2:3. Овечкин забросил вторую шайбу команды и стал восьмым игроком в истории НХЛ, кому покорился рубеж в 700 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах. До него эту отметку преодолели Уэйн Гретцки (894 гола), Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731), Фил Эспозито (717) и Майк Гартнер (708).

"Рейнджерс" в ночь на воскресенье дома обыграли "Сан-Хосе" (3:2), Шестеркин отразил 44 из 46 бросков и одержал седьмую победу подряд, повторив клубный рекорд для вратарей-новичков, который принадлежит Джиму Генри (сезон-1941/42).

Первой звездой игрового дня в НХЛ был признан водитель ледозаливочной машины Дэвид Эйрс, вставший в ворота "Каролины" во время гостевого матча против "Торонто" (6:3). По ходу встречи оба голкипера "Каролины" получили повреждения, поскольку в заявке на матч могут находиться только два голкипера, "Каролине" пришлось прибегнуть к помощи так называемого чрезвычайного вратаря, которым в этом матче был местный сотрудник арены - 42-летний водитель ледозаливочной машины Дэвид Эйрс. Он появился на площадке при счете 3:1 в пользу "Каролины", пропустил две шайбы и отразил восемь бросков, но команда в итоге одержала победу.

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