Правоохранители ночью приезжали к биатлонисту Логинову для подписания протокола

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 23 февраля. /ТАСС/. Итальянские полицейские в ночь на воскресенье вновь приехали в отель к российскому биатлонисту Александру Логинова для того, чтобы он подписал протокол совершенного накануне обыска. Об этом ТАСС сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

В субботу итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России после обращения Международного союза биатлонистов (IBU). Как ранее сообщил ТАСС Драчев, обращение в правоохранительные органы со стороны международной организации связано с тем, что личный тренер Логинова Александр Касперович находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации. Правоохранители отдельно обыскали номер, в котором проживают Логинов и другой российский биатлонист Евгений Гараничев, а также изъяли для дополнительных проверок ноутбук и телефон Логинова.

"Вчера он был сильно расстроен и не собирался бежать масс-старт. К тому же он был вынужден не спать до часа ночи, поскольку ему привезли на подпись протокол. Он освободился только в три часа ночи", - сказал Драчев.

В ноябре 2013 года СБР временно отстранил Логинова от соревнований. В ноябре 2014-го IBU на два года дисквалифицировал спортсмена за употребление эритропоэтина. Дисквалификация россиянина истекла 25 ноября 2016 года. На текущем чемпионате мира 28-летний Логинов завоевал золотую медаль в спринте, а также бронзовую награду в гонке преследования.

Мужская и женская гонки с общего старта пройдут в воскресенье и завершат программу чемпионата мира.