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Зимние олимпийские виды спорта

Саночники Южаков и Прохоров снялись с этапа КМ в Германии из-за плохого качества трассы

Спортсмены сделали это самостоятельно, не поставив об этом в известность тренеров сборной России

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Чемпионы мира 2019 года Владислав Южаков и Юрий Прохоров отказались участвовать в этапе Кубка мира по санному спорту в немецком Винтерберге по причине плохой готовности трассы к соревнованиям. Об этом сообщил ТАСС старший тренер сборной России Альберт Демченко.

"Экипаж саней-двоек Южаков и Прохоров принял решение во время тренировки сняться с соревнований из-за того, что трасса некачественно подготовлена, - заметил Демченко. - Причем сделали это самостоятельно, не поставив об этом в известность тренеров сборной России, что выглядит, на мой взгляд, очень странно. В своей долгой спортивной карьере я такие решения лично никогда не принимал".

По словам тренера, от участия в этапе Кубка мира, проходящем в Германии, отказались все три немецких экипажа. "Они сделали это после того, Тони Эггерт и Саша Бенекен (представители Германии - прим. ТАСС) совершили сильное падение во время одного из тренировочных заездов", - добавил Демченко.

Двукратный чемпион мира Роман Репилов не вышел на старт субботней личной гонки из-за серьезного падения на первой тренировке.

После первого заезда экипажей саней-двоек лидируют россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов, выигравшие неделей ранее на чемпионате мира в Сочи золото в спринте и серебро в классической гонке. Их соотечественники Всеволод Кашкин и Константин Коршунов занимают пока восьмое место.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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