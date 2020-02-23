Биатлонист Логинов выступит на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 23 февраля. /ТАСС/. Российский биатлонист Александр Логинов, принявший решение сняться с масс-старта на чемпионате мира в итальянском Антхольце, который пройдет позднее в воскресенье, выступит на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Об этом ТАСС сообщил личный тренер спортсмена Александр Касперович.

В субботу итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России после обращения Международного союза биатлонистов (IBU). Как сообщил ТАСС президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев, обращение в правоохранительные органы со стороны международной организации связано с тем, что личный тренер Логинова Касперович находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации.

"Сейчас главное - восстановить его психологически. Функционально он хорошо готов, - сказал Касперович. - На данный момент он больше всего хочет встретиться с семьей".

Правоохранители отдельно обыскали номер, в котором проживают Логинов и другой российский биатлонист Евгений Гараничев, а также изъяли для дополнительных проверок ноутбук и телефон Логинова.

В общем зачете Кубка мира Логинов занимает пятое место, имея в активе 570 очков после 16 гонок, лидирует француз Мартен Фуркад (752). Этап Кубка мира в Нове-Место пройдет с 5 по 8 марта.

Мужская и женская гонки с общего старта пройдут в воскресенье и завершат программу чемпионата мира.