Эксперт: Овечкин может приблизиться к рекорду Гретцки в НХЛ благодарю своему здоровью

В субботу "Вашингтон" проиграл "Нью-Джерси" со счетом 2:3. 34-летний Овечкин забросил вторую шайбу команды и стал восьмым игроком в истории НХЛ, кому покорился рубеж в 700 заброшенных шайб. Лидером по этому показателю является Гретцки, на его счету 894 гола.

МОСКВА, 23 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин может приблизиться к результату канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов регулярного чемпионата за всю историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ) благодаря своему отменному здоровью. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер Олимпийских игр 1998 года, бывший форвард ряда клубов НХЛ Валерий Зелепукин.

"Думаю, он сможет подойти к достижению Гретцки вплотную, в том числе благодаря физическому здоровью. Если он избежит травм, что ему не присуще, он сумеет побить рекорд Гретцки, - сказал Зелепукин. - Все возможно с его игрой, здоровьем, снайперскими возможностями. Это зависит от него, главное, обойтись без травм, чтобы этот рубеж был достигнут".

По словам Зелепукина, уникальность игры Овечкина заложена в нескольких компонентах. "Речь идет о здоровье, силе, родительском воспитании, игровом мышлении. Совокупность всех этих качеств и дает такой результат", - подчеркнул он.

По мнению специалиста, Гретцки, который завершил карьеру в 1999 году, не было легче забивать. "Правила изменились в пользу нападающих: сейчас нельзя грязно играть, применять зацепы, грязные силовые приемы. Раньше к нападающим применялось больше грязной игры, зацепов, на них одевались "пиджаки", - отметил он.

В следующем матче "Вашингтон" в воскресенье сыграет с "Питтсбургом".