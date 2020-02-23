"Амур" потерпел самое крупное поражение в КХЛ

ТАСС, 23 февраля. Хабаровский "Амур" на домашней площадке уступил нижнекамскому "Нефтехимику" со счетом 0:8 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбы забросили Тимур Хафизов (8-я минута), Йонас Энлунд (24, 33, 35), Зак Митчелл (39), Дамир Шарипзянов (51, 53) и Андрей Сергеев (53). Энлунд стал автором самого быстрого хет-трика в истории "Нефтехимика", чтобы забросить три шайбы финскому нападающему потребовалось 11 минут 15 секунд.

"Амур" потерпел самое крупное поражение за время выступления в КХЛ. Самое крупное поражение за всю историю хабаровский клуб потерпел в сезоне-1996/97 от тольяттинской "Лады" (2:10) и в сезоне-2006/07 от казанского "Ак Барса" (1:9).

"Амур" занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 59 очков в 60 матчах. "Нефтехимик" идет девятым, имея в активе 60 очков после 60 встреч.

24 февраля "Амур" и "Нефтехимик" проведут еще одну встречу на домашней площадке клуба из Хабаровска. В заключительном матче регулярного сезона "Нефтехимик" двумя днями позднее сыграет с владивостокским "Адмиралом", а "Амур" в этот же день примет нур-султанский "Барыс".