Швейцарские фристайлисты Бишофбергер и Смит победили на этапе КМ по ски-кроссу в Миассе

МИАСС /Челябинская область/, 23 февраля. /ТАСС/. Этап Кубка мира по фристайлу в ски-кроссе завершился в Миассе, лучшими стали спортсмены из Швейцарии. Соревнования в четвертый раз прошли в Челябинской области на горнолыжном курорте "Солнечная долина".

Среди мужчин победу одержал Марк Бишофбергер, второе место занял канадец Кевин Друри, третье - Арно Боволента из Франции, четвертым в большом финале стал канадец Брэди Леман. Лучший из россиян - Игорь Омелин, который выбыл на стадии четвертьфинала, Максим Вихров завершил участие в 1/8 финала.

У женщин победила швейцарка Фанни Смит, второе место у француженки Мариэль Берже-Саббатель, третьей стала немка Даниэла Майер, четвертой - Мариэль Томпсон (Канада). Все три россиянки (Полина Рябова, Екатерина Мальцева и Анастасия Чирцова) выбыли в четвертьфинале турнира.

В зачете по ски-кроссу у мужчин лидирует Друри (768), вторым идет швейцарец Райан Регез (454), третьим - Брэйди (428). Среди россиян наивысшую, 43-ю строчку занимает Сергей Ридзик (44).

Женский зачет возглавляет шведка Сандра Неслунд (855), второе место занимает Смит (796), третье - Томпсон (709). Чирцова расположилась на 14-м месте (196), Мальцева - 20-я (131), Рябова - 28-я (15).

Заключительный этап Кубка мира в ски-кроссе пройдет 14 марта в Швейцарии.