{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Швейцарские фристайлисты Бишофбергер и Смит победили на этапе КМ по ски-кроссу в Миассе

Ни один из российских спортсменов не смог выйти в полуфинал

МИАСС /Челябинская область/, 23 февраля. /ТАСС/. Этап Кубка мира по фристайлу в ски-кроссе завершился в Миассе, лучшими стали спортсмены из Швейцарии. Соревнования в четвертый раз прошли в Челябинской области на горнолыжном курорте "Солнечная долина".

Среди мужчин победу одержал Марк Бишофбергер, второе место занял канадец Кевин Друри, третье - Арно Боволента из Франции, четвертым в большом финале стал канадец Брэди Леман. Лучший из россиян - Игорь Омелин, который выбыл на стадии четвертьфинала, Максим Вихров завершил участие в 1/8 финала.

У женщин победила швейцарка Фанни Смит, второе место у француженки Мариэль Берже-Саббатель, третьей стала немка Даниэла Майер, четвертой - Мариэль Томпсон (Канада). Все три россиянки (Полина Рябова, Екатерина Мальцева и Анастасия Чирцова) выбыли в четвертьфинале турнира.

В зачете по ски-кроссу у мужчин лидирует Друри (768), вторым идет швейцарец Райан Регез (454), третьим - Брэйди (428). Среди россиян наивысшую, 43-ю строчку занимает Сергей Ридзик (44).

Женский зачет возглавляет шведка Сандра Неслунд (855), второе место занимает Смит (796), третье - Томпсон (709). Чирцова расположилась на 14-м месте (196), Мальцева - 20-я (131), Рябова - 28-я (15).

Заключительный этап Кубка мира в ски-кроссе пройдет 14 марта в Швейцарии.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Бокс
Без шансов. Фьюри нокаутировал Уайлдера в бою за титул чемпиона мира по версии WBC
Поединок завершился в седьмом раунде
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС