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СМИ: матч Лиги Европы "Интер" - "Лудогорец" может быть перенесен из-за коронавируса

Ранее по той же причине на неопределенный срок были перенесены четыре воскресные встречи чемпионата Италии

ТАСС, 23 февраля. Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между итальянским "Интером" и болгарским "Лудогорцем" может быть перенесен в связи с коронавирусом. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, матч в Милане также может пройти без зрителей. Первая игра команд завершилась победой итальянского клуба со счетом 2:0. Ранее по той же причине на неопределенный срок были перенесены четыре воскресные встречи чемпионата Италии, включая домашний матч "Интера" против "Сампдории".

Число зараженных коронавирусом растет в Италии на протяжении последних двух дней ежечасно, в настоящий момент число заразившихся превысило 100 человек. В Ломбардии, административным центром которой является Милан, количество подтвержденных случаев заражения достигло 89. Инфицированные выявлены в пяти областях (Ломбардия, Венето, Пьемонт, Эмилия-Романья и Лацио), два человека скончались от коронавируса. В Италии уже было ранее объявлено чрезвычайное положение в связи с распространением вируса и перекрыто авиасообщение с Китаем.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2442 летальных исхода, выздоровели почти 22,9 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса приближается к 77 тыс.

Теги
ИталияРаспространение коронавируса нового типа
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