{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Саночники Денисьев и Антонов победили в соревнованиях двоек на этапе Кубка мира в Германии

Второе место заняли латвийцы Оскар Гудрамович и Петерис Калниньш
Александр Денисьев и Владислав Антонов Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Александр Денисьев и Владислав Антонов
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ТАСС, 23 февраля. Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов стали победителями в соревнованиях двоек на девятом этапе Кубка мира по санному спорту в немецком Винтерберге.

Российский экипаж по итогам двух заездов показал время 1 минута 33,622 секунды. Второе место заняли латвийцы Оскар Гудрамович и Петерис Калниньш (отставание - 0,608 секунды), третьими стали поляки Войцех Хмилевский и Якуб Ковалевский (+0,763). Россияне Всеволод Кашкин и Константин Коршунов стали пятыми (+0,904).

Россияне Владислав Южаков и Юрий Прохоров, которые являются чемпионами мира прошлого года, отказались от участия в этапе из-за плохой готовности трассы. Такое же решение приняли немецкие и австрийские экипажи.

В общем зачете лидируют немцы Тони Эггерт и Саша Бенекен (772 очка), вторыми идут их соотечественники Тобиас Вендль и Тобиас Арльт (762), на третьей строчке расположились латвийцы Андрис и Юрис Шицс (650). Денисьев и Антонов занимают четвертое место (600), Кашкин и Коршунов идут восьмыми (456), Южаков и Прохоров - девятыми (437).

Заключительный этап Кубка мира пройдет в немецком Кёнигзее с 29 февраля по 1 марта.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Бокс
Боксер Уайлдер может в течение 30 дней попросить реванш с Фьюри
В воскресенье американец уступил британцу техническим нокаутом в седьмом раунде
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС