Саночники Денисьев и Антонов победили в соревнованиях двоек на этапе Кубка мира в Германии

ТАСС, 23 февраля. Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов стали победителями в соревнованиях двоек на девятом этапе Кубка мира по санному спорту в немецком Винтерберге.

Российский экипаж по итогам двух заездов показал время 1 минута 33,622 секунды. Второе место заняли латвийцы Оскар Гудрамович и Петерис Калниньш (отставание - 0,608 секунды), третьими стали поляки Войцех Хмилевский и Якуб Ковалевский (+0,763). Россияне Всеволод Кашкин и Константин Коршунов стали пятыми (+0,904).

Россияне Владислав Южаков и Юрий Прохоров, которые являются чемпионами мира прошлого года, отказались от участия в этапе из-за плохой готовности трассы. Такое же решение приняли немецкие и австрийские экипажи.

В общем зачете лидируют немцы Тони Эггерт и Саша Бенекен (772 очка), вторыми идут их соотечественники Тобиас Вендль и Тобиас Арльт (762), на третьей строчке расположились латвийцы Андрис и Юрис Шицс (650). Денисьев и Антонов занимают четвертое место (600), Кашкин и Коршунов идут восьмыми (456), Южаков и Прохоров - девятыми (437).

Заключительный этап Кубка мира пройдет в немецком Кёнигзее с 29 февраля по 1 марта.