Материалы по делу биатлониста Логинова и его тренера находятся в прокуратуре Больцано

РИМ, 23 февраля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Материалы следствия и изъятые вещи у российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича в ходе обыска находятся в прокуратуре итальянского Больцано, которая ведет расследование. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал адвокат тренера Йоханн Цёггелер.
В субботу итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России после обращения Международного союза биатлонистов (IBU). Как сообщил глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев, обращение в правоохранительные органы со стороны международной организации связано с тем, что личный тренер Александра Логинова Александр Касперович находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации.
"Адвокат был назначен государством по принятой практике, потому что прошли обыски по ордеру прокуратуры. Пока рано что-то говорить, расследование только началось, у нас нет никаких заключений. Изъятое оборудование находится у следователей", - сказал адвокат. Он уточнил, что расследование может растянуться на месяцы.
Как ранее заявляли ТАСС в отделении Корпуса карабинеров автономной провинции Больцано, следственные действия производились по ордеру прокуратуры Больцано по подозрению в допинге. В случае подтверждения подозрений за употребление и распространение запрещенных препаратов в Италии предусмотрена уголовная ответственность. Однако согласно обычной практике, случаями употребления спортсменами допинга занимается спортивное правосудие.
В ноябре 2013 года Союз биатлонистов России (СБР) временно отстранил Логинова от соревнований. В ноябре 2014-го Международный союз биатлонистов (IBU) на два года дисквалифицировал спортсмена за употребление эритропоэтина. Дисквалификация россиянина истекла 25 ноября 2016 года. На текущем чемпионате мира 28-летний Логинов завоевал золотую медаль в спринте, а также бронзовую награду в гонке преследования.
Как ранее уведомило посольство РФ в Италии, которое оказывает всю необходимую поддержку российским спортсменам, "первичные результаты обыска свидетельствуют об отсутствии улик, однако были изъяты телефон и переносной компьютер биатлониста Логинова и телефон его личного тренера Касперовича для дальнейшей проверки в рамках предварительного расследования". По данным дипломатического представительства, никаких мер по ограничению свободы россиян итальянские правоохранители предпринимать не планируют. "Наша сборная продолжает принимать участие в соревнованиях и планирует убыть из Италии по ранее намеченному графику. В целях обеспечения и защиты законных прав и интересов россиян дипломат Генконсульства РФ в Милане будет находиться с командой вплоть до ее отъезда", - указывается в заявлении дипломатического представительства.