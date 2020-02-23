Материалы по делу биатлониста Логинова и его тренера находятся в прокуратуре Больцано

В субботу итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России после обращения Международного союза биатлонистов (IBU). Как сообщил глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев, обращение в правоохранительные органы со стороны международной организации связано с тем, что личный тренер Александра Логинова Александр Касперович находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации.

РИМ, 23 февраля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Материалы следствия и изъятые вещи у российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича в ходе обыска находятся в прокуратуре итальянского Больцано, которая ведет расследование. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал адвокат тренера Йоханн Цёггелер.

"Адвокат был назначен государством по принятой практике, потому что прошли обыски по ордеру прокуратуры. Пока рано что-то говорить, расследование только началось, у нас нет никаких заключений. Изъятое оборудование находится у следователей", - сказал адвокат. Он уточнил, что расследование может растянуться на месяцы.

Как ранее заявляли ТАСС в отделении Корпуса карабинеров автономной провинции Больцано, следственные действия производились по ордеру прокуратуры Больцано по подозрению в допинге. В случае подтверждения подозрений за употребление и распространение запрещенных препаратов в Италии предусмотрена уголовная ответственность. Однако согласно обычной практике, случаями употребления спортсменами допинга занимается спортивное правосудие.

В ноябре 2013 года Союз биатлонистов России (СБР) временно отстранил Логинова от соревнований. В ноябре 2014-го Международный союз биатлонистов (IBU) на два года дисквалифицировал спортсмена за употребление эритропоэтина. Дисквалификация россиянина истекла 25 ноября 2016 года. На текущем чемпионате мира 28-летний Логинов завоевал золотую медаль в спринте, а также бронзовую награду в гонке преследования.

Как ранее уведомило посольство РФ в Италии, которое оказывает всю необходимую поддержку российским спортсменам, "первичные результаты обыска свидетельствуют об отсутствии улик, однако были изъяты телефон и переносной компьютер биатлониста Логинова и телефон его личного тренера Касперовича для дальнейшей проверки в рамках предварительного расследования". По данным дипломатического представительства, никаких мер по ограничению свободы россиян итальянские правоохранители предпринимать не планируют. "Наша сборная продолжает принимать участие в соревнованиях и планирует убыть из Италии по ранее намеченному графику. В целях обеспечения и защиты законных прав и интересов россиян дипломат Генконсульства РФ в Милане будет находиться с командой вплоть до ее отъезда", - указывается в заявлении дипломатического представительства.