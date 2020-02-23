Лыжница Йохауг в девятый раз подряд победила в дистанционной гонке и выиграла "Ски Тур"

ТАСС, 23 февраля. Норвежская лыжница Тереза Йохауг стала победительницей гонки преследования на 15 км на этапе "Ски Тура" в норвежском Тронхейме.

Весь пьедестал заняли норвежские лыжницы. Йохауг преодолела дистанцию за 41 минуту 13,8 секунд, с отставанием в 3 минуты 40,8 секунды второй пришла Хейди Венг, третьей стала Ингвильд Эстберг (+3.41,5). Лучшей из россиянок стала Алиса Жамбалова, которая пришла к финишу 22-й (+13.13,5).

Йохауг в девятый раз подряд стала победительницей дистанционной гонки на этапе Кубка мира, обновив собственный рекорд, установленный в прошлой гонке.

Победителем первого в истории "Ски Тура" в женском зачете стала Йохауг, показавшая общее время 3 часа 41,8 секунды. Второй стала Венг (+3.40,8), третье место заняла Эстберг (+3.41,5), она опередила занявшую четвертую позицию шведку Эббу Андерсон более, чем на две минуты. Разница между победившей Йохауг и ставшей второй Венг (+3.40,8) также стала рекордной в общем зачете по итогам любой из женских многодневок.

В общем зачете Кубка мира также лидирует Йохауг, которая набрала 2268 очков, второе место занимает Венг (1611), третьей идет россиянка Наталья Непряева (1260).

Победителем первого в истории "Ски Тура" в женском зачете стала Йохауг. Позднее в воскресенье пройдет мужская гонка преследования. Следующий этап Кубка мира пройдет в финском Лахти с 29 февраля по 1 марта.