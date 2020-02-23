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НХЛ

Третьяк: надо гордиться тем, что Овечкин является одним из лидеров по числу голов в НХЛ

В ночь на воскресенье 34-летний российский форвард стал восьмым игроком в истории НХЛ, кому покорился рубеж в 700 заброшенных шайб
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 23 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что стоит гордиться результативностью российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александра Овечкина. Об этом Третьяк сказал ТАСС.

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"Вашингтон" в субботу в гостях проиграл "Нью-Джерси" со счетом 2:3. 34-летний Овечкин забросил вторую шайбу команды и стал восьмым игроком в истории НХЛ, кому покорился рубеж в 700 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах. Лидером по этому показателю является канадец Уэйн Гретцки, на его счету 894 гола. Овечкин является единственным действующим игроком из первой восьмерки лучших снайперов в истории лиги.

"Я ему вчера уже позвонил, поздравил его, очень рад за него, мне понравилось, как его поздравила команда. Рад, что так, от души, по-человечески, поздравляют российского игрока, - сказал Третьяк. - Было настолько приятно, что команда так отнеслась к нему, и мы гордимся им, что он является лидером в НХЛ. Побьет или не побьет он рекорд Гретцки, зависит от его здоровья, гадать тут не хочется".

По словам президента ФХР, Овечкину помогает то, как он взаимодействует с партнерами по "Вашингтону". "Очень здорово, что команда играет на него и многое делает для того, чтобы дать ему возможность забить. Ну и он сам делает все возможное", - подчеркнул Третьяк.

Теги
Третьяк, Владислав АлександровичОвечкин, Александр Михайлович
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