Третьяк: надо гордиться тем, что Овечкин является одним из лидеров по числу голов в НХЛ

"Вашингтон" в субботу в гостях проиграл "Нью-Джерси" со счетом 2:3. 34-летний Овечкин забросил вторую шайбу команды и стал восьмым игроком в истории НХЛ, кому покорился рубеж в 700 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах. Лидером по этому показателю является канадец Уэйн Гретцки, на его счету 894 гола. Овечкин является единственным действующим игроком из первой восьмерки лучших снайперов в истории лиги.

"Я ему вчера уже позвонил, поздравил его, очень рад за него, мне понравилось, как его поздравила команда. Рад, что так, от души, по-человечески, поздравляют российского игрока, - сказал Третьяк. - Было настолько приятно, что команда так отнеслась к нему, и мы гордимся им, что он является лидером в НХЛ. Побьет или не побьет он рекорд Гретцки, зависит от его здоровья, гадать тут не хочется".

По словам президента ФХР, Овечкину помогает то, как он взаимодействует с партнерами по "Вашингтону". "Очень здорово, что команда играет на него и многое делает для того, чтобы дать ему возможность забить. Ну и он сам делает все возможное", - подчеркнул Третьяк.