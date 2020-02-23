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Сборные по хоккею

Третьяк: лагерь развития вратарей сборной России учит голкиперов правильно тренироваться

Лагерь стартовал в пятницу в Новогорске

МОСКВА, 23 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Задача лагеря развития вратарей сборных России по хоккею состоит в том, чтобы научить голкиперов правильно тренироваться. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Лагерь развития стартовал в пятницу в Новогорске, в нем принимают участие девять вратарей - кандидатов в юниорские сборные России: Валерий Бринкман (2003 г. р.), Сергей Иванов, Сергей Мурашов, Егор Корзин (все - 2004 г. р.), Егор Заврагов, Сергей Долгов, Ярослав Коростелев, Всеволод Городилов (все - 2005 г. р.), Михаил Егоров (2006 г. р.). Тренировки проходят по методике национальной программы подготовки хоккеистов "Красная Машина".

"Глобальная цель в работе этого лагеря - правильно научить вратарей тренироваться, какие акценты нужно расставить, поставить технику, что-то подсказать. Такие лагеря мы проводим каждый год, в этом году их уже два, - сказал Третьяк. - В лагеря приезжает по 36 человек, а нынешний лагерь является дополнительным".

"Вратарям мы уделяем большое внимание, у нас есть результат: сколько вратарей прошли через эти школы. ФХР уделяет этому внимание, у нас подрастает хорошая молодежь", - добавил Третьяк.

Теги
Третьяк, Владислав Александрович
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