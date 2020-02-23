Футболист "Реала" Азар может не сыграть с "Манчестер Сити" и "Барселоной" из-за травмы

ТАСС, 23 февраля. Нападающий испанского "Реала" Эден Азар получил травму малоберцовой кости и выбыл на неопределенный срок. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу мадридского футбольного клуба.

Азар получил повреждение в субботней встрече 25-го тура чемпионата Испании против "Леванте" (0:1) и был заменен на 67-й минуте игры. Это был второй матч для бельгийского игрока после прошлой травмы, первую встречу он провел 16 февраля против "Сельты" (2:2).

"После проведенного сегодня медобследования у Эдена Азара диагностирована трещина в правом дистальном отделе малоберцовой кости. Сроки восстановление футболиста пока неизвестны", - говорится в заявлении пресс-службы.

"Реал" проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против английского "Манчестер Сити" 26 февраля в Мадриде. В следующем туре чемпионата Испании столичный клуб примет "Барселону" 1 марта.

Азар перешел из английского "Челси" в "Реал" в июле 2019 года за €100 млн. В текущем сезоне он провел 15 матчей во всех турнирах, забив один мяч и отдав пять голевых передач.