{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Сборная России выиграла эстафету на этапе Кубка мира по санному спорту в Германии

Второе место заняли итальянцы, третье - спортсмены из Латвии

ТАСС, 23 февраля. Сборная России по санному спорту одержала победу в эстафете на девятом этапе Кубка мира, который прошел в немецком Винтерберге.

Российские саночники в составе Татьяны Ивановой, Семена Павличенко, а также экипажа Александра Денисьева и Владислава Антонова показали время 2 минуты 36,848 секунды. Второе место заняли итальянцы (+0,494), третьими стали спортсмены из Латвии (+0,599).

Сборные Германии и Австрии отказались от участия в этапе из-за плохой готовности трассы.

В эстафетном зачете сборная России занимает второе место, набрав 361 очко. Лидирует сборная Италии (395), третье место занимает команда Латвии (320).

Заключительный этап Кубка мира пройдет в немецком Кёнигзее с 29 февраля по 1 марта.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Еврокубки
Евролига пожизненно запретит посещать игры напавшим на судей после матча в Греции
В пятницу после завершившегося в Афинах матча между "Панатинаикосом" и "Барселоной" двое людей разбили окно такси, в котором арбитры встречи ехали в отель
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС