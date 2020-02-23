Сборная России выиграла эстафету на этапе Кубка мира по санному спорту в Германии

ТАСС, 23 февраля. Сборная России по санному спорту одержала победу в эстафете на девятом этапе Кубка мира, который прошел в немецком Винтерберге.

Российские саночники в составе Татьяны Ивановой, Семена Павличенко, а также экипажа Александра Денисьева и Владислава Антонова показали время 2 минуты 36,848 секунды. Второе место заняли итальянцы (+0,494), третьими стали спортсмены из Латвии (+0,599).

Сборные Германии и Австрии отказались от участия в этапе из-за плохой готовности трассы.

В эстафетном зачете сборная России занимает второе место, набрав 361 очко. Лидирует сборная Италии (395), третье место занимает команда Латвии (320).

Заключительный этап Кубка мира пройдет в немецком Кёнигзее с 29 февраля по 1 марта.