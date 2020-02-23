Ярошенко: СБР надо требовать через суд компенсацию за ущерб в ситуации с Логиновым

"Удалось довести даже человека с железными нервами, Александра смогли напрячь, беседовали до трех часов ночи накануне важного старта, почему после нельзя беседовать? Тут же возникают вопросы к СБР, почему он не вмешивается? Хорошо, у тренера нет аккредитации, хотя сама по себе эта ситуация бредовая, но причем тут спортсмен, какая связь? Изъяли компьютер, личный телефон, рылись в личных переписках, на основании чего все это, отсутствия у тренера аккредитации?"

"Люди из биатлона понимают, что это абсолютно обычная практика, когда большие федерации договариваются с маленькими по поводу аккредитаций, сейчас же из этого раздули слона. Абсолютно легко сделать аккредитации, попросить у другой федерации, этим пользуются все, - добавил Ярошенко. - Меня возмущает поведение СБР в этой ситуации, единственный человек, который принес нам медали, - Логинов, Касперович - его личный тренер, и говорят, что он приехал как турист. Если бы у нас десяток медалей был на чемпионате..., вместо благодарности личному тренеру хотя бы для прессы, для вида, СБР вообще ничего не делает".

По мнению собеседника ТАСС, к ситуации с Логиновым привела слабая позиция руководства СБР в мире: "Обидно, что такие ситуации происходят, а все потому, что позиция руководства СБР очень слабая на всех уровнях. Я сомневаюсь, что норвежцев, условно, по доносу журналиста, или немцев, или итальянцев, вот так обыскивали в шесть утра перед гонкой. Я сам, как и тысячи болельщиков, устал от этих бредовых ситуаций, свалить уже на то, что виноват личный тренер Логинова - это совсем бред".

"Я хочу напомнить, что СБР - это не частная лавочка, сейчас же это выглядит так, - подчеркнул собеседник агентства. - Где адекватные ответы, где иски за материальный и моральный ущербы? Я не представляю, сколько денег потрачено государством на подготовку к чемпионату, были бы деньги частные, уже бы все суетились, но так как деньги государственные, можно сидеть и ждать".

"Пожалеют нас или нет? Выпишут нам очередной штраф или нет? Нас как на счетчик поставили, извините за слова, может, пора зубы показать? Мы же сейчас похожи на беззубых котят, которых все пинают", - сказал Ярошенко.

Обыски во время чемпионата мира в Италии

В воскресенье Логинов объявил, что не примет участие в масс-старте в заключительный день чемпионата мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце. В субботу итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России после обращения Международного союза биатлонистов (IBU). Как ранее сообщил ТАСС президент СБР Владимир Драчев, обращение в правоохранительные органы со стороны международной организации связано с тем, что Касперович находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации. Правоохранители отдельно обыскали номер, в котором проживают Логинов и другой российский биатлонист Евгений Гараничев, а также изъяли для дополнительных проверок ноутбук и телефон Логинова.

В ноябре 2013 года Логинов был временно отстранен от соревнований СБР. В ноябре 2014-го IBU на два года дисквалифицировал спортсмена за употребление эритропоэтина. Дисквалификация россиянина истекла 25 ноября 2016 года. На текущем чемпионате мира 28-летний Логинов завоевал золотую медаль в спринте, а также бронзовую награду в гонке преследования. Мужская гонка с общего старта пройдет в воскресенье, сборную России представят Матвей Елисеев и Никита Поршнев.