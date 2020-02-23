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Чемпионат мира по биатлону

Норицын покинет пост старшего тренера женской сборной РФ по биатлону по окончании сезона

Главный тренер национальной команды Анатолий Хованцев сохранит свой пост
Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын Владимир Смирнов/ТАСС
Описание
Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын
© Владимир Смирнов/ТАСС

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 23 февраля. /ТАСС/. Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын покинет свой пост по окончании сезона. Об этом журналистам сообщил глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

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На вопрос, сохранит ли Норицын свой пост, глава СБР ответил, что у специалиста нет шансов на работу со сборной в следующем сезоне. "Хованцев (главный тренер сборной России - прим. ТАСС) сохранит свой пост", - добавил Драчев. "Он обязательно должен доработать до конца сезона и отчитаться на тренерском совете", - отметил Драчев.

Норицын и Анатолий Хованцев были назначены на свои посты в мае 2018 года. Старшим тренером мужской команды является Сергей Белозеров.

На чемпионате мира в Италии российские биатлонистки не сумели завоевать ни одной медали, в эстафете россиянки стали восьмыми. В мужской части соревнований Александр Логинов выиграл золото в спринте и бронзу - в гонке преследования. Чемпионат мира завершится мужским масс-стартом в воскресенье.

Теги
РоссияЧемпионат мира по биатлонуДрачев, Владимир Петрович
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