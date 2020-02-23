Драчев надеется, что Логинов будет выступать еще минимум пять лет

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 23 февраля. /ТАСС/. Президент Союза биатлониста России (СБР) Владимир Драчев надеется, что лидер сборной России Александр Логинов будет выступать на профессиональном уровне еще минимум пять лет. Об этом он заявил журналистам на чемпионате мира по биатлону в Антхольце.

Ярошенко: СБР надо требовать через суд компенсацию за ущерб в ситуации с Логиновым

В субботу 28-летний Логинов заявил, что задумался о завершении карьеры в связи с непрекращающейся травлей из-за его допингового прошлого.

"Все мы когда-то карьеру завершаем. Хотелось бы, чтобы он побегал еще лет пять, а, быть может, и больше", - сказал Драчев.

В воскресенье Логинов отказался от участия в масс-старте на чемпионате мира, где он должен был бежать под первым номером. Причиной такого решения стали обыски итальянской полицией, которая ворвалась в комнату биатлониста в субботу рано утром по наводке Международного союза биатлонистов (IBU).

Под подозрение Логинов попал в связи с тем, что его личный тренер Александр Касперович находился на чемпионате мира по чужой аккредитации. В прошлом спортсмен и тренер были замешаны в допинговых нарушениях.