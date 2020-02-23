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Допинг в спорте

Шипулин заявил, что не сможет участвовать в судебном разбирательстве Устюгова с IBU

Устюгов решением Международного союза биатлонистов признан виновным в употреблении запрещенного вещества оксандролона, его результаты с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы (на них приходится победы мужской сборной России в эстафете на Олимпиаде в Сочи), спортсмен намерен обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде
Депутат Госдумы Антон Шипулин Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Депутат Госдумы Антон Шипулин
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 23 февраля. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года в эстафете, депутат Госдумы Антон Шипулин не имеет возможности принять участие в судебном разбирательстве между россиянином Евгением Устюговым и Международным союзом биатлонистов (IBU). Об этом Шипулин заявил в эфире Первого канала.

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34-летний Устюгов решением IBU от 13 февраля был признан виновным в употреблении запрещенного вещества оксандролона. Результаты спортсмена, на этот период приходится его победа на Олимпийских играх в Сочи в составе эстафетной команды. У спортсмена есть 21 день на то, чтобы обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) с апелляцией, если CAS не примет сторону Устюгова, то он лишится золотой медали Олимпиады в Сочи вместе с партнерами по команде Шипулиным, Дмитрием Малышко и Алексеем Волковым, а сборная России потеряет победу в неофициальном командном зачете Игр. Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил ТАСС, что Устюгов обратится в суд.

"Я бы с удовольствием поучаствовал, и у меня есть юристы, которые готовы меня поддержать, но обвинения [предъявлены] не мне", - сказал Шипулин. - Очень важно заострить на этом внимание, потому что все обвинения строятся против Устюгова, и мы никак не можем вмешиваться, не можем приходить в суд и говорить: "Не трогайте Евгения, мы знаем, что он не виноват".

Шипулин отметил, что обвинения против Устюгова основаны на показаниях Григория Родченкова и базы московской лаборатории, которые, по мнению Шипулина, не являются надежными источниками: "Есть два фактора, на которых строятся обвинения: это показания [Григория] Родченкова и некая база московской антидопинговой лаборатории. Эта база неоднократно менялась, [ничего] непонятно. Недавно были опубликованы новости, что и с [территории] США заходили в эту базу, и кто-то еще. Поэтому здесь я бы не стал доверять, это будет прецедент", - добавил он.

"Желаю Устюгову бороться до конца. Если его адвокаты выиграют дело, то это будет очень здорово, к нам уже не будут так бескомпромиссно докапываться. Финальный ответ мы узнаем через полтора года, но если Устюгов проиграет, то будет печально. Во-первых, вся наша команда лишится медалей, и Волков, и Малышко, и Устюгов, и я, а следующим может стать кто угодно", - заключил Шипулин.

Устюгов является чемпионом Олимпийских игр 2010 года в масс-старте, после окончания Игр-2014 он объявил о завершении карьеры. Спортсмен дважды становился серебряным призером чемпионата мира. Шипулин - чемпион мира в эстафете (2017).

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