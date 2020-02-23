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Обыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии

Матыцин: Логинов имел право отказаться от участия в масс-старте на ЧМ по биатлону

В субботу прошли обыски итальянской полицией, которая ворвалась в комнату российского спортсмена рано утром по наводке Международного союза биатлонистов
Министр спорта РФ Олег Матыцин Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Российский биатлонист Александр Логинов имел право принимать решение об отказе от участия в гонке с общего старта на чемпионате мира в итальянском Антхольце, заявил журналистам в воскресенье министр спорта Олег Матыцин.

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"То, что он снялся, это, я думаю, его право, безусловно", - сказал он.

Говоря о том, будут ли защищаться интересы Логинова, министр отметил, что этим занимается Союз биатлонистов России, а также Министерство иностранных дел РФ и посольство России в Италии. "Естественно, активно защищаем интересы наших спортсменов", - добавил он.

Матыцин не стал отвечать на вопрос, имеет ли сложившаяся ситуация политический подтекст. "Я не хотел бы пока это комментировать, у меня пока недостаточно информации, насколько она политическая", - сказал он.

"Я очень уважительно отношусь, и, конечно, мы очень переживаем и за Логинова, и за всю нашу сборную команду. И, естественно, надо строить отношения с международной федерацией таким образом, чтобы не было никаких создано прецедентов, которые, к сожалению, иногда бывают. Все это должно быть на законном основании, прежде всего во главу угла должны ставиться интересы спортсменов", - добавил Матыцин.

В воскресенье Логинов отказался от участия в масс-старте на чемпионате мира, где он должен был бежать под первым номером. Причиной такого решения стали обыски итальянской полицией, которая ворвалась в комнату биатлониста в субботу рано утром по наводке Международного союза биатлонистов (IBU). Под подозрение Логинов попал в связи с тем, что его личный тренер Александр Касперович находился на чемпионате мира по чужой аккредитации. В прошлом спортсмен и тренер были замешаны в допинговых нарушениях.

Теги
Матыцин, Олег ВасильевичОбыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии
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