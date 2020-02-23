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Чемпионат мира по биатлону

Йоханнес Бё завоевал третью золотую медаль на чемпионате мира по биатлону в Антхольце

Второе место в масс-старте занял француз Кентен Фийон Майе, третьим стал его соотечественник Эмильен Жаклен
Йоханнес Бё EPA-EFE/ANDREA SOLERO
Описание
Йоханнес Бё
© EPA-EFE/ANDREA SOLERO

АНТХОЛЬЦ /Италия, 23 февраля. /ТАСС/. Норвежский лыжник Йоханнес Бё победил в масс-старте на 15 км на чемпионате мира. Соревнования прошли в итальянском Антхольце.

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Норвежец показал результат 38 минут 9,5 секунд, не допустив промахов на четырех огневых рубежах. Вторым стал француз Кентен Фийон Майе (отставание 42 секунды; 3 промаха), третьим пришел к финишу его соотечественник Эмильен Жаклен (+55 секунд; 2 промаха).

Лучшим из россиян стал Никита Поршнев, показавший 26-е время. Лидер сборной России Александр Логинов снялся с участия в масс-старте в связи с обысками ночью в отеле сборной России.

Для Бё это золото стало третьим на этом чемпионате мира, до этого он одержал победу в смешанной эстафете и в сингл-миксте.

ЧМ-2020 по биатлону. Таблица медалей
СтранаЗСБО
Норвегия63211
Франция3238
Италия2204
Россия1012
Германия0415
США0101
Чехия0022
Австрия0011
Украина0011
Швеция0011

 

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Чемпионат мира по биатлону
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