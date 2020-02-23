Йоханнес Бё завоевал третью золотую медаль на чемпионате мира по биатлону в Антхольце

АНТХОЛЬЦ /Италия, 23 февраля. /ТАСС/. Норвежский лыжник Йоханнес Бё победил в масс-старте на 15 км на чемпионате мира. Соревнования прошли в итальянском Антхольце.
Норвежец показал результат 38 минут 9,5 секунд, не допустив промахов на четырех огневых рубежах. Вторым стал француз Кентен Фийон Майе (отставание 42 секунды; 3 промаха), третьим пришел к финишу его соотечественник Эмильен Жаклен (+55 секунд; 2 промаха).
Лучшим из россиян стал Никита Поршнев, показавший 26-е время. Лидер сборной России Александр Логинов снялся с участия в масс-старте в связи с обысками ночью в отеле сборной России.
Для Бё это золото стало третьим на этом чемпионате мира, до этого он одержал победу в смешанной эстафете и в сингл-миксте.
|Страна
|З
|С
|Б
|О
|Норвегия
|6
|3
|2
|11
|Франция
|3
|2
|3
|8
|Италия
|2
|2
|0
|4
|Россия
|1
|0
|1
|2
|Германия
|0
|4
|1
|5
|США
|0
|1
|0
|1
|Чехия
|0
|0
|2
|2
|Австрия
|0
|0
|1
|1
|Украина
|0
|0
|1
|1
|Швеция
|0
|0
|1
|1