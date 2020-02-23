Сборная России впервые в истории не выиграла Кубок легенд по футболу

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Сборная России уступила команде звезд со счетом 5:6 в финале Кубка легенд имени Константина Еременко по футболу, который прошел в Москве.

В составе российской команды мячи забили Денис Колодин (18, 19 и 36-я минуты), Дмитрий Аленичев (13) и Константин Головской (15), у победителей отличились Вильям Галлас (6), Хавьер Савиола (12), Кристиан Дзаккардо (14), Ивица Олич (17, 40) и Андрей Воронин (31).

По ходу финала команда звезд покинула поле в знак протеста против судейства. Красные карточки были показаны Йосси Бенаюну и Йону Арне Риисе. Через некоторое время игроки команды вернулись на поле. Красная карточка Риисе была заменена на желтую. Игру судила арбитр категории Международной федерации футбола (ФИФА) Александра Пономарева.

Сборная России заняла первое место в группе А, набрав семь очков, вторыми стали испанцы (6), третьими - португальцы (3), четвертыми - турки (1). В группе В первое место заняла команда звезд (9), второе место у немецкой команды (6), третьими стали французы (3), последнюю строчку заняли нидерландцы (0). В матче за третье место команда Испании обыграла немцев со счетом 11:5.

Турнир прошел в 12-й раз. Ранее неизменно победителем становилась сборная России.