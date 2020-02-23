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Чемпионат мира по биатлону

Драчев считает чемпионат мира по биатлону сверхуспешным для сборной России

На счету российской команды две награды, обе принес Александр Логинов
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев
© Наталия Федосенко/ТАСС

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 23 февраля. /ТАСС/. Чемпионат мира по биатлону в Антхольце для сборной России сложился сверхуспешно. Такое мнение журналистам высказал глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

Сборная России на чемпионате мира стала четвертой в медальном зачете, завоевав одну золотую и одну бронзовую медаль. Обе награды команде принес Александр Логинов (спринт и гонка преследования). Первое место заняла команда Норвегии (6-3-2), второе - Франции (3-2-3), третьей - Италии (2-2-0).

"В нынешней ситуации это больше, чем успех, потому что за два года нам удалось Александра Логинова сделать чемпионом мира. Как вы знаете, в 2018 году он стал 23-м в общем зачете Кубка мира, на следующий год он стал вторым, сейчас он идет пятым. За два года мы сделали из него настоящего чемпиона мира. Считаю, это уже огромное достижение", - сказал Драчев.

"Прирост есть у всех спортсменов, конечно, хотелось бы, чтобы все добавляли, как Логинов, но в нынешней ситуации это просто невозможно. Есть такие таланты и уникумы, как Йоханнес Бё и Мартен Фуркад, Доротея Вирер. Именно благодаря им их сборные так успешно выступают. Мы надеемся на молодежь, рост у юниоров есть, у нас есть перспективные ребята. Много не надо, достаточно одного-двух, это уже будет достижением", - добавил он.

ЧМ-2020 по биатлону. Таблица медалей
СтранаЗСБО
Норвегия63211
Франция3238
Италия2204
Россия1012
Германия0415
США0101
Чехия0022
Австрия0011
Украина0011
Швеция0011

 

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Чемпионат мира по биатлону
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