Драчев считает чемпионат мира по биатлону сверхуспешным для сборной России

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 23 февраля. /ТАСС/. Чемпионат мира по биатлону в Антхольце для сборной России сложился сверхуспешно. Такое мнение журналистам высказал глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

Сборная России на чемпионате мира стала четвертой в медальном зачете, завоевав одну золотую и одну бронзовую медаль. Обе награды команде принес Александр Логинов (спринт и гонка преследования). Первое место заняла команда Норвегии (6-3-2), второе - Франции (3-2-3), третьей - Италии (2-2-0).

"В нынешней ситуации это больше, чем успех, потому что за два года нам удалось Александра Логинова сделать чемпионом мира. Как вы знаете, в 2018 году он стал 23-м в общем зачете Кубка мира, на следующий год он стал вторым, сейчас он идет пятым. За два года мы сделали из него настоящего чемпиона мира. Считаю, это уже огромное достижение", - сказал Драчев.

"Прирост есть у всех спортсменов, конечно, хотелось бы, чтобы все добавляли, как Логинов, но в нынешней ситуации это просто невозможно. Есть такие таланты и уникумы, как Йоханнес Бё и Мартен Фуркад, Доротея Вирер. Именно благодаря им их сборные так успешно выступают. Мы надеемся на молодежь, рост у юниоров есть, у нас есть перспективные ребята. Много не надо, достаточно одного-двух, это уже будет достижением", - добавил он.