Эксперт: говорить о непрофессионализме сервисменов после неудачи Большунова не стоит

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Россиянин Александр Большунов упустил победу в лыжной многодневке "Ски Тур" из-за неправильно подобранного инвентаря на заключительном этапе, однако говорить о непрофессионализме сервисменов сборной России после этого провала нельзя. Об этом сообщил ТАСС бронзовый призер чемпионата мира 2001 года в гонке на 50 км Сергей Крянин, который сейчас входит в президиум Федерации лыжных гонок России.

23-летний Большунов стартовал первым с запасом в 34,8 секунды, но по итогу гонки отстал от победителя на 1 минуту 41 секунду и финишировал седьмым. Первые шесть мест заняли норвежцы, победил Пол Голберг, преодолевший последний этап за 1 час 23 минуты 51,6 секунды. Вторым стал Симен Крюгер (+28,9), третьим - Ханс Холунн (+30,1). Общее время Голберга в зачете "Ски Тура" составило 3 часа 52 минуты 41,6 секунды.

"Мне очень обидно от того, что Саша Большунов упустил победу в этой многодневке, имея такое преимущество. Очевидно, что ошиблись с лыжами сервисмены, но так бывает в спорте. Ничего нельзя предсказать, в этом и заключается интрига", - заметил Крянин.

"Я бы не стал говорить о каком-то непрофессионализме наших сервисменов, не ошибается тот, кто ничего не делает, - продолжил собеседник ТАСС. - Они руководствовались лучшими побуждениями, но ошиблись. К сожалению, норвежские специалисты сегодня сработали лучше россиян, что тут поделаешь. Главное, чтобы таких ошибок больше не повторялось, надо сделать определенные выводы".

Крянин заметил, что в его карьере также случалось такое, когда из-за неправильно подготовленных лыж он не мог показывать высокие результаты. "Самочувствие вроде нормальное, а ты сделать ничего не можешь. Если ты на спусках проигрываешь по десять секунд, то никаких сил не хватит, чтобы удержаться за лидерами. Такое случалось и у норвежцев, и у шведов, никто не застрахован от таких неудач", - заключил Крянин.

"Ски Тур" состоялся впервые в истории, он прошел по территории Швеции и Норвегии и состоял из шести этапов. Среди женщин лучшей в многодневке стала лидер общего зачета Кубка мира Тереза Йохауг из Норвегии.