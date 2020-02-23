{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Эксперт: говорить о непрофессионализме сервисменов после неудачи Большунова не стоит

Россиянин лидировал перед заключительным этапом "Ски Туром", но в итоге занял седьмое место в общем зачете

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Россиянин Александр Большунов упустил победу в лыжной многодневке "Ски Тур" из-за неправильно подобранного инвентаря на заключительном этапе, однако говорить о непрофессионализме сервисменов сборной России после этого провала нельзя. Об этом сообщил ТАСС бронзовый призер чемпионата мира 2001 года в гонке на 50 км Сергей Крянин, который сейчас входит в президиум Федерации лыжных гонок России.

На эту тему

23-летний Большунов стартовал первым с запасом в 34,8 секунды, но по итогу гонки отстал от победителя на 1 минуту 41 секунду и финишировал седьмым. Первые шесть мест заняли норвежцы, победил Пол Голберг, преодолевший последний этап за 1 час 23 минуты 51,6 секунды. Вторым стал Симен Крюгер (+28,9), третьим - Ханс Холунн (+30,1). Общее время Голберга в зачете "Ски Тура" составило 3 часа 52 минуты 41,6 секунды.

"Мне очень обидно от того, что Саша Большунов упустил победу в этой многодневке, имея такое преимущество. Очевидно, что ошиблись с лыжами сервисмены, но так бывает в спорте. Ничего нельзя предсказать, в этом и заключается интрига", - заметил Крянин.

"Я бы не стал говорить о каком-то непрофессионализме наших сервисменов, не ошибается тот, кто ничего не делает, - продолжил собеседник ТАСС. - Они руководствовались лучшими побуждениями, но ошиблись. К сожалению, норвежские специалисты сегодня сработали лучше россиян, что тут поделаешь. Главное, чтобы таких ошибок больше не повторялось, надо сделать определенные выводы".

Крянин заметил, что в его карьере также случалось такое, когда из-за неправильно подготовленных лыж он не мог показывать высокие результаты. "Самочувствие вроде нормальное, а ты сделать ничего не можешь. Если ты на спусках проигрываешь по десять секунд, то никаких сил не хватит, чтобы удержаться за лидерами. Такое случалось и у норвежцев, и у шведов, никто не застрахован от таких неудач", - заключил Крянин.

"Ски Тур" состоялся впервые в истории, он прошел по территории Швеции и Норвегии и состоял из шести этапов. Среди женщин лучшей в многодневке стала лидер общего зачета Кубка мира Тереза Йохауг из Норвегии.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Чемпионат мира по биатлону
Российские биатлонисты заняли четвертое место в медальном зачете чемпионата мира в Италии
Российские спортсмены завоевали две награды, обе медали команде России принес Александр Логинов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС