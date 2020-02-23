Российские биатлонисты заняли четвертое место в медальном зачете чемпионата мира в Италии

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 23 февраля. /ТАСС/. Сборная России по биатлону стала четвертой в медальном зачете чемпионата мира в Италии. На счету российских спортсменов две награды: одна золотая и одна бронзовая.

Обе медали российской сборной принес Александр Логинов, ставший первым в спринте и третьим в гонке преследования.

Первое место заняли норвежские биатлонисты (6-3-2), второе место у команды Франции (3-2-3), третьими стали итальянцы (2-2-0).

Больше всего наград на турнире выиграла норвежка Марте Рёйселанн, на счету 29-летней спортсменки награды во всех гонках чемпионата мира, она завоевала пять золотых (спринт, масс-старт, женская эстафета, сингл-микст, смешанная эстафета) и две бронзовые награды (индивидуальная гонка, пасьют). Лидер Кубка мира итальянка Доротея Вирер завоевала четыре награды на домашнем чемпионате мира, она победила в индивидуальной гонке и пасьюте, в масс-старте и смешанной эстафете итальянка стала второй.

На прошлом чемпионате мира, прошедшем в шведском Эстерсунде, российская сборная завоевала три награды (0-2-1). Следующий чемпионат мира пройдет в словенской Поклюке с 11 по 21 февраля 2021 года.