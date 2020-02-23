Бывший футболист ЦСКА Олич считает, что матчи Кубка легенд должны судить опытные арбитры

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Бывший нападающий московского ЦСКА и сборной Хорватии по футболу Ивица Олич заявил, что во избежание конфликтных ситуаций матчи Кубка легенд должны судить арбитры с большим опытом. Таким мнением форвард поделился поделился с журналистами после финальной игры турнира.

Сборная России уступила команде звезд, за которую выступал Олич, со счетом 5:6. По ходу финала команда звезд покинула поле в знак протеста против судейства. Красные карточки были показаны Йосси Бенаюну и Йону Арне Риисе. Через некоторое время игроки команды вернулись на поле, красная карточка Риисе была заменена на желтую. Матч судила арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Александра Пономарева.

"Это такие турниры, здесь можно поговорить, объяснить, но не давать же сразу красную. Решили вернуться, потому что отменили карточки нашим футболистам, они не совершали каких-то грубых фолов, чтобы за это получить красную", - заявил Олич.

"Получилась хорошая игра, к концовке встречи зрители увидели много голов. Мы не обиделись, просто футбол - это эмоции, я думаю, что все наладится. Просто судей надо сюда приглашать с опытом побольше", - подчеркнул он.

Кубок легенд прошел в 12-й раз, впервые сборная России не сумела одержать победу, заняв второе место.