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Зимние олимпийские виды спорта

Илюхина: новый формат определения победителя в сноуборде требует изменения тактики

До Олимпийских игр в Пхенчхане спортсмены определяли победителя по результатам заездов на двух трассах, теперь сильнейшего на стадии плей-офф определяют по итогам одного спуска

ИЖЕВСК, 23 февраля. /ТАСС/. Новые правила в параллельном гигантском слаломе у сноубордистов, согласно которым победителя определяют по результатам одного спуска, требуют от спортсменов изменения тактики, они были приняты в том числе для того, чтобы вид спорта стал динамичнее и пользовался большей популярностью у телезрителей. Такое мнение серебряный призер Олимпийских игр 2010 года в параллельном гигантском слаломе Екатерина Илюхина высказала ТАСС во время первых Всероссийских зимних игр среди спортсменов-любителей, которые проходят в Ижевске.

"Мне больше нравилось, когда у спортсмена было две попытки, но чемпион есть чемпион, не важно - в двух попытках или в одной. Просто теперь будет немного иная тактика у спортсменов, раньше было две попытки, а теперь ты должен настроиться на квалификацию, как ты выложишься - так и будет в дальнейшем, потому что бывают трассы различные и по консистенции снега, и по ямам", - сказала Илюхина.

Она также отметила, что новые правила придают динамику соревнованиям, что привлекает телезрителей. "Это все делается для популяризации спорта, для динамики, для показа по телевидению", - добавила собеседница ТАСС.

С 2018 года формат проведения соревнований в параллельном гигантском слаломе у сноубордистов претерпел изменения. До Олимпийских игр в Пхенчхане спортсмены определяли победителя по результатам заездов на двух трассах, теперь сильнейшего на стадии плей-офф определяют по результатам одного спуска.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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