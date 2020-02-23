Норицын знал о желании руководства СБР отправить его в отставку

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 23 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын знал о желании руководства Союза биатлонистов России (СБР) отправить его в отставку по окончании сезона. Об этом он заявил журналистам в воскресенье, после заключительной гонки на чемпионате мира в Антхольце.

Российские биатлонистки на чемпионате мира остались без медалей. Глава СБР Владимир Драчев сообщил, что Норицын покинет свой пост по окончании сезона.

"Если руководство СБР в лице президента так решило, то что тут комментировать? Результаты команды не удовлетворяют. Я все прекрасно понимаю, знаю все сложности, но я никогда не буду выносить их на публику, поскольку хочу остаться честным перед самим собой. Да, ошибки были, но не ошибается тот, кто ничего не делает", - сказал Норицын.

"[О скорой отставке] я знал, потому что на протяжении всего чемпионата мира ко мне подходили третьи лица и говорили, что Владимир Петрович намекает на это. Мне он об этом не говорил, хотя можно было спокойно обсудить. Дело в том, что в плюс команде это точно не пойдет, мне в этой ситуации больше всего их жалко, я-то все выдержу", - добавил он.

До конца международного сезона российская команда выступит на трех этапах Кубка мира.