Когда лыжи не едут. Большунов из-за проблем с инвентарем упустил победу в "Ски Туре"

"Ски Тур" проходил впервые в истории, он прошел по территории Швеции и Норвегии и состоял из шести этапов. 23-летний Большунов в воскресенье стартовал первым с запасом в 34,8 секунды, но по итогу гонки отстал от победителя на 1 минуту 41 секунду и финишировал седьмым. Первые шесть мест заняли норвежцы, победил Пол Голберг, преодолевший последний этап за 1 час 23 минуты 51,6 секунды, вторым стал Симен Крюгер (+28,9), третьим - Ханс Холунн (+30,1). Общее время Голберга в зачете "Ски Тура" составило 3 часа 52 минуты 41,6 секунды.

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Болельщики сборной России по лыжному спорту на финише многодневной гонки "Ски Тур" испытали глубочайшее разочарование. Александр Большунов, имевший перед заключительным этапом более чем полуминутное преимущество перед своим ближайшим преследователем, оказался из-за проблем с инвентарем только седьмым.

"Сегодня вся наша сборная испытала большие проблемы, неправильно были выбраны лыжи, нужно было стартовать на No wax (лыжах с применением технологии безмазевого держания - прим. ТАСС), - заметил тренер Большунова Юрий Бородавко. - Практически все предполагали, что снег очень скоро закончится, его сменит солнце и это обязательно отразится на лыжне. Но снег длился больше часа, поэтому наши ожидания не сбылись".

Сам Большунов, в чьей победе еще перед началом гонки мало кто сомневался, после финиша был вне себя от ярости. Из-за снега, постоянно налипавшего на лыжи, россиянин упустил свое преимущество на первых четырех километрах, и с каждым последующим шагом его отставание только увеличивалось, несмотря на все отчаянные попытки удержаться за ушедшими вперед норвежцами.

Как пишут норвежские СМИ, Большунов после финиша разорвал на себе майку с номером, от души приложился ногой к рекламному щиту и выбросил прочь лыжи. "То, что произошло с Большуновым, это несправедливо", - заявил норвежскому каналу NRK бывший тренер Дарио Колоньи Фредрик Олланд.

"Такое бывает в лыжном спорте. И пусть лучше это случится сейчас, чем на чемпионате мира или Олимпийских играх. Хотя "Ски Тур" тоже был для нас очень важным стартом, на котором мы вправе были рассчитывать на более высокие результаты", - сказал Бородавко.

Крянину очень обидно за Большунова

"Мне очень обидно от того, что Саша Большунов упустил победу в этой многодневке, имея такое преимущество, - признался ТАСС бронзовый призер чемпионата мира 2001 года в гонке на 50 км Сергей Крянин. - Очевидно, что ошиблись с лыжами сервисмены, но так бывает в спорте. Ничего нельзя предсказать, в этом и заключается интрига".

"Я бы не стал говорить о каком-то непрофессионализме наших сервисменов, не ошибается тот, кто ничего не делает, - продолжил Крянин, который в настоящее время является членом президиума Федерации лыжных гонок России. - Они руководствовались лучшими побуждениями, но ошиблись. К сожалению, норвежские специалисты сегодня сработали лучше россиян, что тут поделаешь. Главное, чтобы таких ошибок больше не повторялось, надо сделать определенные выводы".