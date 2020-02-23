Свищев: СБР и спортивным властям необходимо реагировать на ситуацию с Логиновым

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Союзу биатлонистов России (СБР) и российским спортивным властям необходимо отреагировать на ситуацию с Александром Логиновым. Такое мнение ТАСС высказал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

В воскресенье Логинов отказался от участия в масс-старте на чемпионате мира, где он должен был бежать под первым номером. Причиной такого решения стали обыски итальянской полицией, которая ворвалась в комнату биатлониста в субботу рано утром по наводке Международного союза биатлонистов (IBU). Под подозрение Логинов попал в связи с тем, что его личный тренер Александр Касперович находился на чемпионате мира по чужой аккредитации. В прошлом спортсмен и тренер были замешаны в допинговых нарушениях.

"В обязательном порядке необходимо реагировать, - сказал Свищев. - Надо, чтобы СБР и наши руководители спортивных ведомств оказали юридическую, а также моральную поддержку нашему спортсмену. Если будут наших спортсменов тюкать, и каждый потом будет завершать карьеру, то наши иностранные друзья почувствуют к этому вкус, а мы потеряем всех спортсменов. Расслабляться ни в коем случае нельзя".