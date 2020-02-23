Депутат Свищев заявил о необходимости введения спортивных атташе в посольствах РФ

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. При российских посольствах за рубежом необходимо ввести должность спортивного атташе. Такое мнение ТАСС высказал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев, комментируя ситуацию с российским биатлонистом Александром Логиновым.

В воскресенье Логинов отказался от участия в масс-старте на чемпионате мира, где он должен был бежать под первым номером. Причиной такого решения стали обыски итальянской полицией, которая ворвалась в комнату биатлониста в субботу рано утром по наводке Международного союза биатлонистов (IBU). Под подозрение Логинов попал в связи с тем, что его личный тренер Александр Касперович находился на чемпионате мира по чужой аккредитации. В прошлом спортсмен и тренер были замешаны в допинговых нарушениях, в субботу Логинов допустил, что может завершить карьеру из-за постоянных нападок.

"Я обращусь к Дмитрию Чернышенко, чтобы он проработал вопрос и вышел в правительство, чтобы организовать при наших посольствах должность спортивного атташе. Атташе защищал бы интересы наших спортсменов за границей и присутствовал бы на всех крупных соревнованиях", - сказал Свищев.