СКА разгромил "Йокерит" и продлил победную серию в КХЛ до 11 матчей

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 6:1 обыграл хельсинкский "Йокерит" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч прошел в присутствии 10478 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кирилл Марченко (10-я минута), Иван Морозов (31), Евгений Кетов (35), Миро Аалтонен (49), Василий Подколзин (59) и Андрей Кузьменко (60). У проигравших отличился Микко Лехтонен (5).

Победная серия СКА продлилась до 11 матчей, в последний раз клуб из Санкт-Петербурга проигрывал 21 января в гостевой встрече против ЦСКА. Клубы провели четвертый очечный матч в текущем сезоне, в третий раз победу праздновал СКА. Для "Йокерита" этот матч стал последним домашним в регулярном чемпионате.

В турнирной таблице Западной конференции СКА идет на втором месте, набрав в 61 матче 91 очко, "Йокерит" занимает третье место, имея в активе 84 очка. В следующем матче, который станет для СКА последним в регулярке, петербургский клуб на выезде сыграет с ЦСКА 25 февраля. "Йокерит" в гостях встретится с нижегородским "Торпедо".

В другом матче игрового дня уфимский "Салават Юлаев" на выезде в овертайме обыграл магнитогорский "Металлург" (2:1). Таким образом, екатеринбургский "Автомобилист", занимающий четвертое место на Востоке, в первом раунде плей-офф сыграет с новосибирской "Сибирью", которая идет пятой.