Федерация регби России изучит вопрос с возможным пересмотром результата матча с испанцами

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Федерация регби России (ФРР) изучит ситуацию с возможным присвоением сборной России победы в матче с командой Испании. Об этом ТАСС заявил спортивный директор ФРР Сергей Марков.

Ранее испанский портал Revista 22 сообщил, что сборной Испании могут быть засчитаны технические поражения в матчах чемпионата Европы с командами России и Грузии в связи с нарушением правил натурализации игрока. Встреча сборных России и Испании прошла 1 февраля в Сочи на стадионе "Фишт" и завершилась поражением россиян (12:31).

"Федерация регби России в курсе этой ситуации, но мы тоже узнали об этом из испанских СМИ, - сказал Марков. - Безусловно, необходимо тщательно изучить всю документацию по этому делу, мы первым делом свяжемся с юристом и заместителем председателя высшего совета ФРР Кириллом Яшенковым, он активно помогал нам раньше. Посмотрим, какие шаги мы можем предпринять в правовом поле. На самом деле эта ситуация, связанная с подсчетом количества дней проживания, достаточно запутанная, она сложнее, чем кажется".

"Не думаю, что прямо сейчас мы можем огульно заявлять, что испанцы нарушили регламент, но дыма без огня не бывает. Приложим все усилия, чтобы докопаться до истины", - добавил собеседник агентства.