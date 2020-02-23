Воронин: сборная звезд вернулась на поле на финале Кубка легенд только ради болельщиков

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Команд звезд вернулась на поле из подтрибунного помещения в середине второго тайма финала Кубка легенд против сборной России только из-за того, что игрокам не хотелось расстраивать болельщиков. Об этом журналистам заявил игрок команды звезд Андрей Воронин.

Сборная России уступила команде звезд со счетом 5:6, российская команда впервые в истории не сумела выиграть турнир. По ходу финала команда звезд покинула поле в знак протеста против судейства. Красные карточки были показаны Йосси Бенаюну и Йону Арне Риисе. Через некоторое время игроки команды вернулись на поле, красная карточка Риисе была заменена на желтую.

"Неприятно, конечно, для болельщиков, что команда сначала уходит, а потом возвращается, они не виноваты в этом, это смазало финал. Мы вернулись на поле только ради болельщиков, - сказал Воронин. - В раздевалке большей частью команды решили, что надо выходить, пришел капитан Яри Литманен и сказал, что карточки будут отменены. Ушли в подтрибунное помещение, потому что по-другому бы ситуацию не было решить, настроение уже было не то".

После матча игрок сборной России Андрей Тихонов заявил, что Бенаюн оскорблял судью Александру Пономареву, за что и получил красную карточку. "Никто не понял, за что судья дала красные карточки, в первом случае она сказала, что Бенаюн ее оскорбил. Он верующий человек, он своими детьми клялся, что никогда женщину не обидит, но получается, что он ее как-то оскорбил. Судья сказала, что через три минуты после карточки игрок может вернуться на поле, но потом играть он больше не мог, вот уже завернулось", - добавил Воронин.

Время на табло в матче закончилось вместе с выбиванием мяча в аут при счете 6:5 в пользу команды звезд, игроки начали праздновать победу, но сирены не прозвучало. В это же время Денис Колодин разыграл аут с Егором Титовым и забил гол, который был засчитан. Во всех предыдущих матчах вместе с завершением времени звучала сирена. После долгих обсуждений было принято решение о том, что победу нужно присвоить сборной звезд.

"Марко Матерации серьезный парень, он начал по-итальянски кричать на судью, все завернулось. Судью жалко, она девочка, не понимала, кто отвечает за судейство. Мы уже начали радоваться после финальной сирены, а потом оказывается, что время еще не кончилось и нам забили еще один гол. Все игры до этого играли до сирены, мы четыре минуты и так переиграли, как бы из-за паузы, но тогда надо было сразу прибавлять, а не потом - это неприятно", - отметил Воронин.

Желание приезжать в Россию не отпало

Воронин заявил, что после финального свистка судьи предложили пробить серию пенальти. "Литманен всех собрал, но коллективно мы решили, что пенальти бить мы не будем. Пусть уже тогда сборная России побеждает", - сказал игрок команды звезд.

"Да, были моменты, когда все играли грязно, считаю, что не должно такого быть. Желание приезжать еще сюда не отпало, я приезжаю сюда увидеть ребят, пообщаться", - заключил Воронин.