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Сборные по баскетболу

Базаревич: говорить о качестве игры сборной России по баскетболу сейчас трудно

В матче отборочного турнира к чемпионату Европы россияне победили команду Северной Македонии - 77:67

ПЕРМЬ, 23 февраля /ТАСС/. Сборной России в настоящее время не приходится говорить о высоком качестве игры, главное, что удалось одержать победу над командой Северной Македонии в матче квалификации к чемпионату Европы 2021 года. Об этом журналистам заявил главный тренер национальной команды Сергей Базаревич.

Сборная России дома победила команду Северной Македонии со счетом 77:67 во втором матче квалификации чемпионата Европы. Встреча прошла во дворце спорта "Молот" в Перми. Россияне в первой встрече проиграли итальянцам (64:83).

"Мы поборолись, нашли какой-то состав. Сейчас, конечно, говорить о качестве [игры] трудно, но мы просто рады, что добились победы. Спасибо залу - Пермь фантастически поддерживала", - сказал Базаревич журналистам.

Следующий отборочный матч россияне проведут 27 ноября, в котором сыграют в гостях с командой Эстонии.

Сборная России, сыгравшая два матча, с тремя очками возглавляет таблицу группы В. Второе место занимают итальянцы (2), третье - эстонцы (2), обе команды сыграли по одному матчу. Турнирную таблицу замыкают уступившие в двух играх северомакедонцы (2).

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