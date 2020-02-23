Российские конькобежцы разделили второе место в общем зачете юниорского чемпионата мира

ТАСС, 23 февраля. Сборная России стала обладателем девяти медалей на юниорском чемпионате мира по конькобежному спорту. Соревнования проходят в польском городе Томашув-Мазовецкий.

В первый соревновательный день россияне завоевали две серебряные медали: на дистанции 500 м вторым стал Артем Арефьев, на 1500 м - Степан Чистяков. Во второй день золотую медаль в актив сборной России принес Даниил Алдошкин, победивший на дистанции 5000 м.

В заключительный день мужская сборная России в составе Алдошкина, Чистякова и Павла Тарана выиграла командную гонку преследования. Также Алдошкин, Чистяков и Арефьев стали вторыми в командном спринте. Вторая серебряная медаль на счету женской сборной России в командном спринте, где выступали Елизавета Агафошина, Марина Автономова и Ирина Слесарева, также бронзовую награду российская команда в составе Агафошиной, Александры Кравченко и Анастасии Григорьевой завоевала в командной гонке преследования. Чистяков взял золотую медаль в многоборье, бронзовая медаль в этой дисциплине досталась Тарану.

В общем медальном зачете российская команда поделила второе место с японской сборной. В активе команд по три золотые, четыре серебряные и две бронзовые награды. Первое место досталось сборной Нидерландов (8-4-7).