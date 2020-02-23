Махонин надеется, что в Пермском крае появится новый дворец спорта на 10 тысяч мест

ПЕРМЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин надеется, что в регионе появится новый Универсальный дворец спорта (УДС) на 10 тыс. мест, что позволит проводить как можно больше международных соревнований. Об этом он в воскресенье сообщил журналистам после отборочного матча квалификации чемпионата Европы 2021 года по баскетболу, прошедшем в Перми в УДС "Молот".

"[Эмоции от игры] самые положительные, у нас, действительно, самые лучше болельщики. Нам Андрей [Кириленко, президент Российской федерации баскетбола] обещал, что при нашей организации у нас все больше и больше будет международных соревнований, и сборная будет использовать нашу площадку, в данном случае площадку "Молота". Но мы должны мечтать и думать о том, что Пермь должна получить новую спортивную арену, новый десятитысячник, чтобы спорт развивался и жители приходили и радовались за наши команды", - сказал он.

Сборная России дома победила команду Северной Македонии со счетом 77:67 во втором матче квалификации чемпионата Европы 2021 года. Встреча прошла во дворце спорта "Молот" в Перми, который вмещает 7 тыс. зрителей. Самым результативным игроком матча стал защитник сборной России Виталий Фридзон, в активе которого 23 очка. Россияне в первой встрече проиграли итальянцам (64:83), следующий отборочный матч россияне проведут 27 ноября в гостях с командой Эстонии.