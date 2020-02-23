{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сборные по футболу

Эксперт: финал Кубка легенд должен был судить бывший арбитр, чтобы избежать скандала

В финале команда звезд покинула поле в знак протеста против судейства, но потом вернулась на газон

МОСКВА, 23 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Финальный матч Кубка легенд по футболу должен был обслуживать не действующий, а завершивший свою карьеру арбитр, что позволило бы избежать скандала. Такое мнение ТАСС высказал бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Игорь Егоров.

На эту тему

Сборная России в финале турнира уступила команде звезд со счетом 5:6, российская команда впервые в истории не сумела выиграть турнир. По ходу финала команда звезд покинула поле в знак протеста против действий арбитра ФИФА Александры Пономаревой. Красные карточки за оскорбительные высказывания в адрес судьи были показаны Йосси Бенаюну и Йону Арне Риисе. Через некоторое время игроки команды вернулись на поле, красная карточка Риисе была заменена на желтую.

"Сегодня сделать так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы, могут немногие люди. Это могли сделать Шавейко, Николаев, девчонку подставили, - сказал Егоров. - Да, она очень хороший арбитр, она не смогла сохранить нам шоу, хотя очень хотела стать звездой женского футбола. Она делала все, как ей рекомендовали, но для шоу нужно все другое: должен был судить не действующий арбитр, мальчик или девочка, а судья, понимающий футболистов, которые уже закончили".

"Назначили девочку судить матч с большим количеством очень авторитетных и замечательных футболистов, которые вышли играть в финале. Они вышли сыграть в футбол, который Пономарева два-три раза в своей жизни, либо вообще не видела. Она судила так, как этот футбол видела, как ее научили, она работала на свой имидж. Есть нецензурная брань в адрес арбитра, она за это удаляет, делая абсолютно правильно то, что ей положено", - добавил он.

Время на табло в игре закончилось вместе с выбиванием мяча в аут при счете 6:5 в пользу команды звезд, игроки начали праздновать победу, но сирены не прозвучало. В это же время Денис Колодин разыграл аут с Егором Титовым и забил гол, который был засчитан. Во всех предыдущих матчах вместе с завершением времени звучала сирена. После долгих обсуждений было принято решение о том, что победу нужно присвоить сборной звезд.

"Она выполняла свои обязанности - нет сирены, и мы продолжаем вести игру. Вопрос не в сирене, а в том, откуда ввели мяч. Было дополнительное время, которое потратили на то, чтобы вернуть суперзвезд из раздевалок, и никто не мог это время кроме футбольного арбитра компенсировать или заменить", - отметил он.

Реклама на ТАСС
Сборные по баскетболу
Махонин надеется, что в Пермском крае появится новый дворец спорта на 10 тысяч мест
Временно исполняющий обязанности губернатора края отметил организацию матча отборочного турнира чемпионата Европы по баскетболу, который прошел в Перми
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС