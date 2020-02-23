Эксперт: финал Кубка легенд должен был судить бывший арбитр, чтобы избежать скандала

МОСКВА, 23 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Финальный матч Кубка легенд по футболу должен был обслуживать не действующий, а завершивший свою карьеру арбитр, что позволило бы избежать скандала. Такое мнение ТАСС высказал бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Игорь Егоров.

Сборная России в финале турнира уступила команде звезд со счетом 5:6, российская команда впервые в истории не сумела выиграть турнир. По ходу финала команда звезд покинула поле в знак протеста против действий арбитра ФИФА Александры Пономаревой. Красные карточки за оскорбительные высказывания в адрес судьи были показаны Йосси Бенаюну и Йону Арне Риисе. Через некоторое время игроки команды вернулись на поле, красная карточка Риисе была заменена на желтую.

"Сегодня сделать так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы, могут немногие люди. Это могли сделать Шавейко, Николаев, девчонку подставили, - сказал Егоров. - Да, она очень хороший арбитр, она не смогла сохранить нам шоу, хотя очень хотела стать звездой женского футбола. Она делала все, как ей рекомендовали, но для шоу нужно все другое: должен был судить не действующий арбитр, мальчик или девочка, а судья, понимающий футболистов, которые уже закончили".

"Назначили девочку судить матч с большим количеством очень авторитетных и замечательных футболистов, которые вышли играть в финале. Они вышли сыграть в футбол, который Пономарева два-три раза в своей жизни, либо вообще не видела. Она судила так, как этот футбол видела, как ее научили, она работала на свой имидж. Есть нецензурная брань в адрес арбитра, она за это удаляет, делая абсолютно правильно то, что ей положено", - добавил он.

Время на табло в игре закончилось вместе с выбиванием мяча в аут при счете 6:5 в пользу команды звезд, игроки начали праздновать победу, но сирены не прозвучало. В это же время Денис Колодин разыграл аут с Егором Титовым и забил гол, который был засчитан. Во всех предыдущих матчах вместе с завершением времени звучала сирена. После долгих обсуждений было принято решение о том, что победу нужно присвоить сборной звезд.

"Она выполняла свои обязанности - нет сирены, и мы продолжаем вести игру. Вопрос не в сирене, а в том, откуда ввели мяч. Было дополнительное время, которое потратили на то, чтобы вернуть суперзвезд из раздевалок, и никто не мог это время кроме футбольного арбитра компенсировать или заменить", - отметил он.