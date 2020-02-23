Скандалы, интриги, расследования. Логинов стал затравленным героем ЧМ по биатлону

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 23 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Вопреки пессимистическим прогнозам биатлонных экспертов сборная России в целом успешно выступила на чемпионате мира в Антхольце. На ее счету золото и бронза. Такой же результат был достигнут три года назад, когда турнир принимал австрийский Хохфильцен. Как и тогда, чемпионат мира был омрачен рядом скандалов, в одном из которых вновь оказался Александр Логинов - одно из главных действующих лиц турнира.

Лучший российский биатлонист принес команде обе награды на этом турнире, однако завершить выступление в Антхольце не сумел - визит итальянской полиции накануне эстафетной гонки эмоционально добил Логинова. Весь турнир он провел под психологическим прессингом со стороны соперников и болельщиков, которые до сих пор не могут простить ему допинговую историю шестилетней давности. Как итог - в воскресенье, в заключительный день турнира, он не вышел на масс-старт, хотя в гонке должен был стартовать под первым номером. Визит правоохранителей стал результатом не очень умного поступка личного тренера биатлониста Александра Касперовича, который решил воспользоваться чужой аккредитацией для посещения 16 февраля гонки преследования. Поскольку специалист и спортсмен работали вместе во времена, когда была вскрыта история с использованием эритропоэтина, решение Касперовича пойти на подлог вызвало подозрение у Международного союза биатлонистов (IBU). Он и сделал запрос в итальянскую прокуратуру. В итоге - утренний обыск, испорченное настроение и очередные кривотолки вокруг персоны Логинова. Последняя надежда В отношении Логинова и Касперовича даже было возбуждено уголовное дело, однако это не помешало им покинуть Италию. После эстафеты лидер российской сборной признался, что постоянная травля подталкивает его к решению о завершении карьеры, поскольку противостоять нападкам он не в силах. При этом до сих пор остается непонятным, почему ни Логинов, ни его тренер, ни нынешнее руководство Союза биатлонистов России (СБР) не могут пролить свет на эту темную историю. Сам Логинов считает себя невиновным, однако объяснить попадание к нему в организм ЭПО он и его окружение не могут. Извиняться за содеянное он тоже не собирается, хотя во время чемпионата мира и заявил о готовности обсудить спорные моменты с каждым из заинтересованных в этом коллег. Как выходить из сложившейся ситуации, пока никто не понимает. Однако очевидно одно - без Логинова российский биатлон ждут совсем грустные времена. Выступление российской команды в Антхольце это только подтвердило. Помимо Логинова ни один представитель мужской команды не показал убедительных результатов. И Евгений Гараничев, и Матвей Елисеев, которые по рейтингу идут следом за Логиновым, выступили значительно хуже, чем год назад на чемпионате мира в Эстерсунде.

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Это показала и эстафетная гонка, в которой российская команда стала четвертой, но не смогла навязать борьбу норвежцам, французам и немцам за призовые места. Женская команда выступила еще хуже, однако первую половину гонки она хотя бы боролась за медали. Подвела стрельба, причем не только в этой гонке, но и во время всего чемпионата мира. В Антхольце плохо стреляла не только Светлана Миронова, которая из быстрейшей российской биатлонистки стала самой худшей по времени прохождения дистанции, но и признанные стрелки Лариса Куклина и Ирина Старых. Отсутствие медалей, слабые результаты Мироновой и плохая стрельба заставили главу СБР Владимира Драчева заявить, что старший тренер женской команды Виталий Норицын покинет свой пост по окончании сезона. Для специалиста эта новость сюрпризом не стала, поскольку по ходу турнира до него доходили такие слухи. Норицын признает, что по ходу сезона им действительно были допущены ошибки, однако всех причин неудачного выступления команды на турнире он раскрывать не хочет. Сохраняя позитив В сухом остатке у сборной России по итогам чемпионата мира такой расклад: лучший биатлонист страны затравлен и не хочет объяснять причину допингового прошлого, тренеры скрывают свои просчеты, один из личных тренеров ходит с чужими аккредитациями, результаты большинства спортсменов идут на спад, и на фоне всего этого всплывают старые допинговые истории, как это случилось в самом начале турнира, когда олимпийские чемпионы Евгений Устюгов и Светлана Слепцова были признаны виновными в допингом нарушении семилетней давности. Если спортивный арбитражный суд не удовлетворит их апелляции, сборная России лишится первого места в медальном зачете сочинской Олимпиады.

Однако Драчев в сложившейся ситуации не унывает. Напротив, прошедший чемпионат мира он считает сверхуспешным. "В нынешней ситуации это больше, чем успех, потому что за два года нам удалось Александра Логинова сделать чемпионом мира. Как вы знаете, в 2018 году он стал 23-м в общем зачете Кубка мира, на следующий год он стал вторым, сейчас он идет пятым. За два года мы сделали из него настоящего чемпиона мира, считаю, это уже огромное достижение", - сказал Драчев. "Прирост есть у всех спортсменов, конечно, хотелось бы, чтобы все добавляли, как Логинов, но в нынешней ситуации это просто невозможно. Есть такие таланты и уникумы, как Йоханнес Бё и Мартен Фуркад, Доротея Вирер. Именно благодаря им их сборные так успешно выступают. Мы надеемся на молодежь, рост у юниоров есть, у нас есть перспективные ребята. Много не надо, достаточно одного-двух, это уже будет достижением", - добавил он. Как скоро появятся новые звезды российского биатлона, глава СБР не уточняет, однако в своих прошлых интервью он неоднократно говорил, что основная его цель - подготовка команды к Олимпийским играм 2022 года в Пекине. Другое дело, что и Фуркад, и Вирер, и Бё, и главный герой чемпионата мира норвежка Марте Рёйселанн (пять золотых и две бронзовые награды) к главному старту четырехлетия слабее вряд ли станут. Несмотря на слухи, завершать карьеру они не спешат, тем более что победы продолжат приносить им спонсорские деньги. В российском же биатлоне до сих пор не решена проблема переноса высоких результатов с юношеского на взрослый уровень. Да и времени на раскачку у сборной не так много - до Игр осталось всего два года. На этом же чемпионате мира молодежи даже не дали шанса выступить. Карим Халили, Кристина Резцова и Анастасия Поршнева так и остались на турнире в числе запасных. Несмотря на все проблемы, сборная России по итогам соревнований в Антхольце все еще сохраняет статус одной из сильнейших в мире. В медальном зачете она стала четвертой. Первое место заняла команда Норвегии (6-3-2), второе - Франции (3-2-3), третье - Италии (2-2-0).