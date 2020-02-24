Девушкам в футболе нелегко. Финал Кубка легенд едва не сорвался из-за судейских решений

Сборная России впервые за 12 лет не смогла выиграть турнир, но главным поводом для обсуждений стала работа женщины-арбитра в решающем матче соревнований

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Кубок легенд по футболу завершился в воскресенье в Москве, его победителем стала команда звезд, обыгравшая в финале сборную России со счетом 6:5. Однако главным предметом обсуждения не только финала, но и всего турнира стали действия арбитра Международной федерации футбола (ФИФА) Александры Пономаревой, которая обслуживала решающую встречу соревнований. Перед началом встречи ничего не предвещало беды, потому что до этого ни у кого не возникали вопросы относительно судейства. Помимо Пономаревой, на турнире работали арбитры ФИФА Алексей Николаев и Екатерина Козырева. Появление футболистов на площадке получилось красочным - выход игроков сопровождался фейерверком вокруг поля и дымовым оформлением. После чего началась игра. Сборная России отдала мяч сопернику практически сразу после стартового свистка и получила несколько мячей в свои ворота. Во втором тайме россияне проигрывали 2:4, но затем свое слово сказал Денис Колодин, который оформил дубль и сравнял счет в матче - 4:4. Первый скандал В середине второго тайма игрок команды звезд Йосси Бенаюн получил красную карточку. "Судья сказала, что Бенаюн ее оскорбил - он верующий человек, он своими детьми клялся, что никогда женщину не обидит, но получается, что он ее как-то оскорбил", - сказал после матча футболист сборной звезд Андрей Воронин. Версию оскорблений со стороны Бенаюна подтвердил игрок сборной России Андрей Тихонов. "Бенаюн там много вещей наговорил девушке-судье, поэтому она ему и показала красную карточку, нужно мужчиной оставаться до конца, чего ты подходишь к женщине и начинаешь ее оскорблять", - сказал Тихонов.

Воронин рассказал журналистам, что судья позволила Бенаюну вернуться на поле спустя три минуты после удаления, однако когда настал нужный момент, Пономарева запретила Бенаюну вступать в игру. В этот момент нервы не выдержали у Йона Арне Риисе, который, по словам очевидцев, в нецензурной форме оскорбил футболиста сборной России Александра Самедова, а также грубо поговорил с Пономаревой. Арбитр показала Риисе прямую красную карточку, после чего бывший полузащитник английского "Ливерпуля" в знак протеста призвал своих партнеров уйти в подтрибунное помещение, что они и сделали. Случилось это примерно за 12 минут до конца второго тайма. Таймер матча продолжал идти, согласно правилам турнира, команды играли тайм по 20 минут чистого времени. Футболисты вернулись на поле, когда оставалось пять минут до конца матча. "В раздевалке большей частью команды решили, что надо выходить, пришел капитан Яри Литманен и сказал, что карточки будут отменены. Ушли в подтрибунное помещение, потому что по-другому ситуацию было не решить, настроение уже было не то", - сказал Воронин. Тихонов не оценил поступок соперников. "Теперь после каждого спорного момента они будут уходить с поля? Очень некрасиво, вы - мужчины, играйте до конца, играйте так же жестко. А то устроили - любят нас или не любят, настроили болельщиков против нас", - отметил бывший футболист "Спартака". Возвращение команды звезд на площадку зрители встретили громкими аплодисментами, Пономарева отменила красную карточку Риисе, показав ему предупреждение, а Бенаюн смог вернуться на поле спустя три минуты после возобновления матча. Худшее ждало впереди Из-за сложившейся ситуации Пономарева приняла решение добавить время, за три минуты до конца игры таймер сперва был перестроен на шесть минут, а после - на четыре. Пономарева самостоятельно приняла такое решение, потому что в регламенте не прописано, имеет ли право судья добавлять время.

Несмотря на инцидент, игроки обеих команд пожали друг другу руки и продолжили радовать зрителей красивым футболом. Болельщики увидели еще три гола в исполнении команд, за минуту до конца игры бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич отправил мяч в сетку ворот сборной России и вывел команду вперед - 6:5. Несмотря на попытки со стороны российских футболистов отыграть разницу в один мяч, команда звезд грамотно вела оборону вплоть до финального свистка. Время на табло в матче закончилось вместе с выбиванием мяча в аут при счете 6:5 в пользу команды звезд, игроки начали праздновать победу, но сирены не прозвучало. В это же время Колодин разыграл аут с Егором Титовым, и последний забил гол, который был засчитан. Ярости игроков команды звезд не было предела - футболисты набросились на Пономареву, требуя отменить забитый мяч. Российская команда старалась не оказывать давления на арбитра, давая ей возможность самостоятельно принять решение, беседу в основном вел капитан сборной России Дмитрий Аленичев. До финала все матчи завершались исключительно по звуку сирены, а не по свистку арбитра. Однако в этот раз Пономарева приняла решение засчитать гол, потому что не дала финальный свисток. После длительных обсуждений между организаторами, арбитрами и футболистами было принято решение присудить победу команде звезд со счетом 6:5. Судья предлагала команде звезд решить судьбу противостояния в серии пенальти. "Литманен всех собрал, но коллективно мы решили, что пенальти бить не будем. Пусть уже тогда сборная России побеждает", - сказал Воронин, отметив, что Пономарева не понимала, кто отвечает за судейство. Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров в беседе с ТАСС сказал, что Пономарева поступила правильно, добавив время ко второму тайму. "Она выполняла свои обязанности - нет сирены, и мы продолжаем вести игру. Вопрос не в сирене, а в том, откуда ввели мяч. Было дополнительное время, которое потратили на то, чтобы вернуть суперзвезд из раздевалок, и никто не мог это время, кроме футбольного арбитра, компенсировать или заменить", - заявил собеседник ТАСС. "Бардак начался из-за Бенаюна" "Это такие турниры, здесь можно поговорить, объяснить, но не давать же сразу красную. Мы не обиделись, просто футбол - это эмоции, я думаю, что все наладится. Просто судей надо сюда приглашать с опытом побольше", - сказал Олич. Воронин добавил, что ему было жалко арбитра, поскольку "она девочка".

Тихонов после игры назвал Бенаюна провокатором двух скандальных эпизодов в матче. "Идет прямой эфир, зачем уходить, а потом ходить туда-сюда их уговаривать. Вы лучше девушке-судье ничего плохого не говорите. Вы ее оскорбляете, а потом Бенаюн стоит весь такой хороший, бардак из-за него начался", - заявил Тихонов. Егоров также указал на тот момент, что Пономаревой не хватило опыта. "Она не смогла сохранить нам шоу, хотя очень хотела стать звездой женского футбола, делала все, как ей рекомендовали, но для шоу нужно все другое: должен был судить не действующий арбитр, мальчик или девочка, а судья, понимающий футболистов, которые уже закончили. Назначили девочку судить матч с большим количеством очень авторитетных и замечательных футболистов, которые вышли играть в финале. Они вышли сыграть в футбол, который Пономарева два-три раза в своей жизни видела, либо вообще не видела", - отметил Егоров. Судейские ошибки в финале Кубка легенд, действительно, можно списать на неопытность Пономаревой и давление со стороны звезд мирового футбола. Но остается непонятным, почему организаторы более подробно не проработали регламент, который давал бы четкие трактовки тех или иных эпизодов. Также остается неясным тот факт, почему арбитр категории ФИФА так легко поддается давлению со стороны легенд мирового футбола. Болельщики получили удовольствие Сборная России впервые в истории не смогла выиграть турнир. В предыдущих 11 розыгрышах Кубка легенд российские футболисты не потерпели ни одного поражения, выиграв все матчи. В этом году ситуация изменилась, сначала россияне в группе сыграли вничью с командой Турции (5:5), а в воскресенье уступили в финале.