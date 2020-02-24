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НХЛ

Гретцки назвал Овечкина одним из величайших хоккеистов в истории

В субботу 34-летний российский форвард достиг отметки в 700 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ

ТАСС, 24 февраля. Рекордсмен Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству шайб в регулярных чемпионатах канадец Уэйн Гретцки считает российского форварда "Вашингтона" Александра Овечкина одним из величайших игроков в истории. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

В субботу 34-летний Овечкин достиг отметки в 700 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Он стал восьмым игроком в истории, кому покорился этот рубеж. Лидером по этому показателю является Гретцки, на его счету 894 гола.

"Поздравляю Овечкина с 700-й шайбой. Ты действительно один из величайших игроков в истории. Увидимся на 800-й шайбе", - написал Гретцки.

Овечкин выступает за "Вашингтон" с 2005 года, в 2018 году он с командой впервые выиграл Кубок Стэнли. Российский нападающий восемь раз завоевывал приз "Морис Ришар Трофи", вручаемый лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. За свою карьеру россиянин трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, а также трижды завоевал приз "Тед Линдсей Эворд" (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ) и один раз - "Арт Росс Трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата).

Теги
Овечкин, Александр Михайлович
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