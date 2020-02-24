Гретцки назвал Овечкина одним из величайших хоккеистов в истории

ТАСС, 24 февраля. Рекордсмен Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству шайб в регулярных чемпионатах канадец Уэйн Гретцки считает российского форварда "Вашингтона" Александра Овечкина одним из величайших игроков в истории. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

В субботу 34-летний Овечкин достиг отметки в 700 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Он стал восьмым игроком в истории, кому покорился этот рубеж. Лидером по этому показателю является Гретцки, на его счету 894 гола.