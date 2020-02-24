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НХЛ

Передача Радулова помогла "Далласу" обыграть "Чикаго" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1
Александр Радулов AP Photo/Michael Ainsworth
Описание
Александр Радулов
© AP Photo/Michael Ainsworth

ТАСС, 24 февраля. "Даллас" победил "Чикаго" со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Джо Павелски (16-я минута) и Тайлер Сегин (37), у проигравших отличился Доминик Кубалик (28). На 38-й минуте матча нападающий "Далласа" Маттиас Янмарк не сумел реализовать буллит.

Российский нападающий "Далласа" Александр Радулов отметился результативной передачей. В текущем сезоне на счету 33-летнего форварда 33 очка (15 шайб + 18 голевых передач). Форвард "Далласа" Денис Гурьянов не сумел отметиться результативными действиями. Голкипер хозяев Антон Худобин отразил 31 бросок из 32 и был признан первой звездой матча.

"Даллас" идет на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 62 матчах 78 очков, "Чикаго" идет 12-м с 62 очками в 62 играх. В следующей встрече "Даллас" 26 февраля на выезде сыграет с "Каролиной", "Чикаго" в этот же день в гостях встретится с "Сент-Луисом".

В другом матче игрового дня "Баффало" дома победил "Виннипег" со счетом 2:1.

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