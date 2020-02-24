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Гибель Коби Брайанта

Свитер Овечкина, посвященный погибшему Брайанту, продан на аукционе за $9,15 тыс.

Российский форвард почтил память баскетболиста, выйдя на разминку в свитере с номером 24, под которым играл Брайант
Александр Овечкин AP Photo/Nick Wass
Описание
Александр Овечкин
© AP Photo/Nick Wass

ТАСС, 24 февраля. Свитер российского форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александра Овечкина, посвященный погибшему пятикратному чемпиону Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанту, продан на аукционе за $9150. Об этом сообщается на сайте handbid.com.

26 января частный вертолет с 41-летним Брайантом на борту разбился недалеко от Лос-Анджелеса. Погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.

Овечкин почтил память баскетболиста, выйдя на разминку перед матчем регулярного чемпионата с "Нэшвиллом" в свитере с номером 24, под которым выступал Брайант. Российский форвард оставил автограф на свитере, после чего тот был выставлен на аукцион. Вырученные средства будут направлены в фонд помощи семье Брайанта.

Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", в 2008 году был признан самым ценным игроком НБА, в 2009 и 2010 годах - самым ценным игроком финала НБА, в составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очка), 18 раз принимал участие в Матчах звезд НБА.

Теги
Овечкин, Александр МихайловичГибель Коби Брайанта
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