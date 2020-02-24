"Айлендерс" победили "Сан-Хосе" в матче НХЛ. Варламов отразил 29 бросков

В составе победителей шайбы забросили Андерс Ли (7-я и 22-я минуты), Девон Тэйвз (38) и Джош Бэйли (58), у проигравших отличился Дилан Гэмбрелл (11).

ТАСС, 24 февраля. "Нью-Йорк Айлендерс" обыграл "Сан-Хосе" со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский вратарь "Айлендерс" Семен Варламов отразил 29 бросков из 30 и одержал 19-ю победу в сезоне.

"Айлендерс" занимают шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 61 матче 76 очков, "Сан-Хосе" идет 13-м на Западе с 56 очками в 62 играх.

В следующей встрече "Айлендерс" 26 февраля примут "Нью-Йорк Рейнджерс", "Сан-Хосе" в этот же день в гостях встретится с "Филадельфией".