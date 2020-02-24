Клуб НХЛ "Монреаль" обменял Ковальчука в "Вашингтон"

ТАСС, 24 февраля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль" обменял российского нападающего Илью Ковальчука в "Вашингтон". Об этом сообщает пресс-служба "Вашингтона".

Взамен канадский клуб получил право выбора в третьем раунде драфта 2020 года. При этом "Монреаль" сохранит у себя 50% зарплаты 36-летнего Ковальчука. Ковальчук стал пятым россиянином в составе "Вашингтона". В нынешнем сезоне за клуб выступают форварды Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов и вратарь Илья Самсонов.

3 января Ковальчук подписал контракт с "Монреалем" до конца сезона на сумму $700 тыс. Предыдущим клубом Ковальчука был "Лос-Анджелес", после перехода в "Монреаль" он набрал 13 очков (6 шайб + 7 передач), всего на его счету в нынешнем сезоне 22 (9+13) очка.

Ранее в НХЛ Ковальчук играл за "Атланту" и "Нью-Джерси", из которого ушел в 2013 году в санкт-петербургский СКА, в составе которого выиграл два Кубка Гагарина. Нападающий в 2010 году подписал контракт на 15 лет с "Нью-Джерси", по которому должен был получить $77 млн. За расторжение соглашения клуб был вынужден заплатить штраф. Всего на его счету в регулярных чемпионатах НХЛ 872 (442+430) очка в 919 матчах, в Кубке Стэнли он провел 32 матча и набрал 27 (11+16) очков.

Ковальчук является воспитанником "Спартака", в составе которого дебютировал в 1999 году. На протяжении двух сезонов он защищал цвета красно-белых в Высшей лиге. На драфте НХЛ 2001 года он был выбран в первом раунде под общим первым номером клубом "Атланта" (ныне "Виннипег").

Также российский форвард является олимпийским чемпионом 2018 года и бронзовым призером Игр-2002, в его активе две золотые, две серебряные и три бронзовые награды мировых первенств.