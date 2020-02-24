{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Агент Ковальчука: переход в "Вашингтон" - хороший шанс для Ильи выиграть Кубок Стэнли

Российский форвард перешел в клуб из "Монреаля" в результате обмена

МОСКВА, 24 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Переход в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" является хорошей возможностью для российского форварда Ильи Ковальчука выиграть Кубок Стэнли. Такое мнение ТАСС по телефону высказал агент 36-летнего игрока Джей Пи Бэрри.

В ночь на понедельник "Монреаль" обменял Ковальчука в "Вашингтон" на право выбора в третьем раунде драфта 2020 года. При этом "Монреаль" сохранит у себя 50% зарплаты Ковальчука. Российский форвард подписал контракт с "Монреалем" до конца сезона на сумму $700 тыс. 3 января.

"Это хорошая возможность для Ильи. "Вашингтон" является одной из топ-команд лиги и имеет серьезные шансы выиграть еще один Кубок Стэнли, - сказал Бэрри. - Ковальчуку действительно понравилось в "Монреале", но его обмен - это хорошая возможность сыграть еще раз в плей-офф и попытаться выиграть Кубок Стэнли".

Ковальчук играл в финале Кубка Стэнли один раз - в 2012 году в составе "Нью-Джерси". Тогда его клуб уступил в серии "Лос-Анджелесу" со счетом 2-4. "Вашингтон" является обладателем Кубка Стэнли 2018 года. Ковальчук стал пятым россиянином в составе "Вашингтона", в нынешнем сезоне за клуб выступают форварды Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов и вратарь Илья Самсонов.

Реклама на ТАСС
НХЛ
Шайба Барбашева в меньшинстве помогла "Сент-Луису" победить "Миннесоту" в матче НХЛ
Встреча завершилась со счетом 4:1
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС