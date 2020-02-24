Агент Ковальчука: переход в "Вашингтон" - хороший шанс для Ильи выиграть Кубок Стэнли

МОСКВА, 24 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Переход в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" является хорошей возможностью для российского форварда Ильи Ковальчука выиграть Кубок Стэнли. Такое мнение ТАСС по телефону высказал агент 36-летнего игрока Джей Пи Бэрри.

В ночь на понедельник "Монреаль" обменял Ковальчука в "Вашингтон" на право выбора в третьем раунде драфта 2020 года. При этом "Монреаль" сохранит у себя 50% зарплаты Ковальчука. Российский форвард подписал контракт с "Монреалем" до конца сезона на сумму $700 тыс. 3 января.

"Это хорошая возможность для Ильи. "Вашингтон" является одной из топ-команд лиги и имеет серьезные шансы выиграть еще один Кубок Стэнли, - сказал Бэрри. - Ковальчуку действительно понравилось в "Монреале", но его обмен - это хорошая возможность сыграть еще раз в плей-офф и попытаться выиграть Кубок Стэнли".

Ковальчук играл в финале Кубка Стэнли один раз - в 2012 году в составе "Нью-Джерси". Тогда его клуб уступил в серии "Лос-Анджелесу" со счетом 2-4. "Вашингтон" является обладателем Кубка Стэнли 2018 года. Ковальчук стал пятым россиянином в составе "Вашингтона", в нынешнем сезоне за клуб выступают форварды Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов и вратарь Илья Самсонов.