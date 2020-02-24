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НХЛ

Шайба Барбашева в меньшинстве помогла "Сент-Луису" победить "Миннесоту" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:1
Иван Барбашев AP Photo/Mark J. Terrill
Описание
Иван Барбашев
© AP Photo/Mark J. Terrill

ТАСС, 24 февраля. "Миннесота" проиграла "Сент-Луису" со счетом 1:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Джордан Киру (12-я минута), Брэйден Шенн (15), Оскар Сундквист (30) и российский форвард Иван Барбашев (46), который отличился при игре в меньшинстве. У проигравших гол на счету Маркуса Фолиньо (22).

Барбашев забросил 10-ю шайбу в текущем сезоне, также на его счету 15 результативных передач.

"Сент-Луис" одержал четвертую победу подряд и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 82 очка в 63 матчах. "Миннесота" идет 11-й с 65 очками в 61 игре.

В следующей встрече "Сент-Луис" 26 февраля примет "Чикаго", "Миннесота" в этот же день дома сыграет с "Коламбусом".

В другом матче игрового дня "Детройт" дома проиграл "Калгари" со счетом 2:4.

 

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