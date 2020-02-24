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WTA

Россиянка Александрова опустилась на 26-е место в рейтинге WTA

Мария Шарапова занимает 373-е место

ТАСС, 24 февраля. Россиянка Екатерина Александрова опустилась с 25-й на 26-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации в понедельник.

По одной позиции в рейтинге отыграли Анастасия Павлюченкова (30-е место) и Вероника Кудерметова (38), Анна Блинкова улучшила позицию на две строчки (59). Дарья Касаткина потеряла два места (73), а Анастасия Потапова опустилась с 81-й позиции на 97-ю. Мария Шарапова поднялась на четыре позиции и занимает 373-е место.

Первая тройка рейтинга осталась без изменений - лидирует австралийка Эшли Барти, за ней располагаются румынка Симона Халеп и Каролина Плишкова из Чехии.

Рейтинг WTA от 24 февраля:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 8367 очков;

2 (2). Симона Халеп (Румыния) - 6076;

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 5200;

4 (5). Бьянка Андрееску (Канада) - 4665;

5 (7). София Кенин (США) - 4490;

6 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) - 4335;

7 (6). Элина Свитолина (Украина) - 4301;

8 (9). Серена Уильямс (США) - 3915;

9 (4). Белинда Бенчич (Швейцария) - 3875;

10 (10). Наоми Осака (Япония) - 3625;

26 (25). Екатерина Александрова (Россия) - 1775...

30 (31). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1540...

38 (39). Вероника Кудерметова (Россия) - 1373...

46 (46). Светлана Кузнецова (Россия) - 1178...

59 (61). Анна Блинкова (Россия) - 969...

73 (71). Дарья Касаткина (Россия) - 803...

97 (81). Анастасия Потапова (Россия) - 666...

373 (377). Мария Шарапова (Россия) - 122.

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