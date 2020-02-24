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ATP

Российский теннисист Медведев сохранил пятое место в рейтинге ATP

Лидирует в рейтинге серб Новак Джокович

ТАСС, 24 февраля. Россиянин Даниил Медведев остался на пятом месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации в понедельник.

Андрей Рублев и Карен Хачанов сохранили 14-ю и 17-ю строчки соответственно.

В первой десятке рейтинга изменений не произошло. Лидирует серб Новак Джокович, вторым идет испанец Рафаэль Надаль, третьим - швейцарец Роджер Федерер.

Рейтинг АТР от 24 февраля:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 9720 очков;

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 9395;

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 7130;

4 (4). Доминик Тим (Австрия) - 7045;

5 (5). Даниил Медведев (Россия) - 5890;

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) - 4745;

7 (7). Александр Зверев (Германия) - 3885;

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) - 2860;

9 (9). Гаэль Монфис (Франция) - 2860;

10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) - 2555...

14 (14). Андрей Рублев (Россия) - 2219...

17 (17). Карен Хачанов (Россия) - 2040.

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