Опрос: большинство японцев удовлетворятся телевизионным просмотром ОИ, не ходя на арены

ТОКИО, 24 февраля. /ТАСС/. Подавляющее большинство жителей Японии удовлетворится просмотром соревнований предстоящих летних Олимпийских игр в Токио из дома по телевизионным трансляциям, без походов на сами стадионы. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник данные опроса, проведенного японским агентством Дзидзи.

Отмечается, что 70% респондентов подчеркнули, что им вполне хватит просмотра телевизионных трансляций тех или иных соревнований Олимпиады. При этом всего 36,7% опрошенных отметили, что хотели бы посещать стадионы и в живую наблюдать за спортивными состязаниями. И только 9,2% опрошенных заявили, что обязательно пойдут на стадион, чтобы насладиться церемониями открытия и закрытия Игр.

Говоря о причинах, 38,5% респондентов признались, что путь из регионов в Токио к месту проведения соревнований займет у них слишком много времени. 22% опрошенных также отметили, что испытывают обеспокоенность в связи с сильной жарой, которая неизбежно опустится на японскую столицу летом, и которая ежегодно становится причиной десятков тысяч случаев госпитализации людей из-за перегрева.

ХХХII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. На организацию Олимпиады предполагается потратить около 2 трлн иен ($17,8 млрд).